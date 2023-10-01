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КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна

КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна - РИА Новости, 01.10.2023

КНДР раскритиковала попытки США вмешаться в отношения Москвы и Пхеньяна

Враждебность США и попытки вмешаться в традиционно дружественные отношения РФ и КНДР "переходят границу", что демонстрирует стремление США к гегемонии и... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T04:37

2023-10-01T04:37

2023-10-01T04:37

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СЕУЛ, 1 окт – РИА Новости. Враждебность США и попытки вмешаться в традиционно дружественные отношения РФ и КНДР "переходят границу", что демонстрирует стремление США к гегемонии и менталитет времен "холодной войны", заявил МИД КНДР. "Незаконная враждебность и попытки вмешательства США в традиционные отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ переходят границу", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Чиновник отметил, что США в последнее время "обманывают мировую общественность", придираясь к дружественным и добрососедским отношениям Москвы и Пхеньяна как к "нарушению резолюций" ООН, представляя сотрудничество двух стран как "угрозу для глобального мира и безопасности". "Это как есть показывает гегемонистское мышление США, которые до мозга костей прониклись логикой конфронтации времен холодной войны", - отмечает он. По словам Им Чхон Иля, в то время как США и Запад заняты "гегемонистской конфронтацией", дружественные отношения КНДР и РФ вошли в "новую фазу развития и подъема", что обеспечило "равновесие структуры международных механизмов" и улучшило обстановку с "стратегической безопасностью" в мире.

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сша, россия, москва, оон, в мире