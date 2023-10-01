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После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 01.10.2023 (обновлено: 15:58 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/kladbische-1899763573.html
После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище
После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище - РИА Новости, 01.10.2023
После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище
Кладбище в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки загорелось после обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:52
2023-10-01T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
иван приходько
жкх
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Кладбище в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки загорелось после обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. "После обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) горит кладбище по улице Есенина", - говорится в сообщении мэра, опубликованном в Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20231001/obstrel-1899763120.html
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в мире, зайцево, иван приходько, жкх, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Иван Приходько, ЖКХ, Горловка, Украина
После обстрела поселка Зайцево со стороны ВСУ загорелось кладбище

После обстрелов поселка Зайцево в Горловке со стороны ВСУ загорелось кладбище

© Приходько РИК / TelegramОбстрел села Зайцево со в Никитском районе Горловки со стороны ВСУ
Обстрел села Зайцево со в Никитском районе Горловки со стороны ВСУ
© Приходько РИК / Telegram
Обстрел села Зайцево со в Никитском районе Горловки со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Кладбище в поселке Зайцево в Никитовском районе Горловки загорелось после обстрелов со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.
«
"После обстрела посёлка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) горит кладбище по улице Есенина", - говорится в сообщении мэра, опубликованном в Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоИван ПриходькоЖКХГорловкаУкраина
 
 
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