Рейтинг@Mail.ru
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/kishinev-1899762058.html
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании - РИА Новости, 01.10.2023
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:37
2023-10-01T15:37
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
илан шор
игорь додон
возрождение
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680537_0:157:2944:1813_1920x0_80_0_0_a6bdc91f9e164c2a2e1ca844260d25be.jpg
КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Согласно кодексу о выборах, регистрация кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов, а избирательная кампания стартует 6 октября. При этом электоральный период стартовал 7 августа. Накануне выборов в республике начались задержания и аресты лидеров оппозиционных партий, обвиняемых в преступлениях финансового характера. "Я получил информацию сразу из трех источников, что 5 октября, за сутки до начала избирательной кампании, в моем доме пройдут обыски, а меня могут задержать в связи с открытием уголовного дела о незаконном обогащении. Ни один прокурор в Кишиневе не согласился браться за сфабрикованное ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) дело, его будет вести прокурор из Хынчшетского района", - заявил Чебан в воскресенье в ходе видеотрансляции в социальных сетях. По словам мэра Кишинева, центральные власти намерены таким образом очернить его имидж перед выборами. Ранее прокуратура Молдавии провела обыски у исполняющей обязанности председателя оппозиционной партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов этой партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей этой политической силы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политформирования при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Районный суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Обыски регулярно проводятся и у представителей оппозиционной Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона заведено несколько уголовных дел. В конце сентября Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал итоги соцопроса, согласно которым 58% жителей Молдавии считают, что предстоящие местные выборы не будут честными. Также респонденты ответили, что власти ослабили оппозицию уголовными делами. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция.
https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html
https://ria.ru/20230928/nato-1899264787.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680537_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48429664bbd305bd99231b8680f7a271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, илан шор, игорь додон, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Илан Шор, Игорь Додон, Возрождение, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании

Мэр Кишинева Ион Чебан опасается ареста накануне начала избирательной кампании

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Ион Чебан. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах.
Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Согласно кодексу о выборах, регистрация кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов, а избирательная кампания стартует 6 октября. При этом электоральный период стартовал 7 августа. Накануне выборов в республике начались задержания и аресты лидеров оппозиционных партий, обвиняемых в преступлениях финансового характера.
"Я получил информацию сразу из трех источников, что 5 октября, за сутки до начала избирательной кампании, в моем доме пройдут обыски, а меня могут задержать в связи с открытием уголовного дела о незаконном обогащении. Ни один прокурор в Кишиневе не согласился браться за сфабрикованное ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) дело, его будет вести прокурор из Хынчшетского района", - заявил Чебан в воскресенье в ходе видеотрансляции в социальных сетях.
По словам мэра Кишинева, центральные власти намерены таким образом очернить его имидж перед выборами.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Молдавия начинает менять законы под стандарты ЕС
Вчера, 00:50
Ранее прокуратура Молдавии провела обыски у исполняющей обязанности председателя оппозиционной партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов этой партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей этой политической силы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политформирования при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Районный суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Обыски регулярно проводятся и у представителей оппозиционной Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона заведено несколько уголовных дел.
В конце сентября Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал итоги соцопроса, согласно которым 58% жителей Молдавии считают, что предстоящие местные выборы не будут честными. Также респонденты ответили, что власти ослабили оппозицию уголовными делами. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
28 сентября, 17:42
 
В миреМолдавияКишиневИон ЧебанИлан ШорИгорь ДодонВозрождениеЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала