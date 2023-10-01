https://ria.ru/20231001/kishinev-1899762058.html
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании - РИА Новости, 01.10.2023
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:37
2023-10-01T15:37
2023-10-01T15:37
в мире
молдавия
кишинев
ион чебан
илан шор
игорь додон
возрождение
евросоюз
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КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Согласно кодексу о выборах, регистрация кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов, а избирательная кампания стартует 6 октября. При этом электоральный период стартовал 7 августа. Накануне выборов в республике начались задержания и аресты лидеров оппозиционных партий, обвиняемых в преступлениях финансового характера. "Я получил информацию сразу из трех источников, что 5 октября, за сутки до начала избирательной кампании, в моем доме пройдут обыски, а меня могут задержать в связи с открытием уголовного дела о незаконном обогащении. Ни один прокурор в Кишиневе не согласился браться за сфабрикованное ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) дело, его будет вести прокурор из Хынчшетского района", - заявил Чебан в воскресенье в ходе видеотрансляции в социальных сетях. По словам мэра Кишинева, центральные власти намерены таким образом очернить его имидж перед выборами. Ранее прокуратура Молдавии провела обыски у исполняющей обязанности председателя оппозиционной партии "Возрождение" Натальи Параски и других членов этой партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей этой политической силы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политформирования при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Районный суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Обыски регулярно проводятся и у представителей оппозиционной Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона заведено несколько уголовных дел. В конце сентября Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал итоги соцопроса, согласно которым 58% жителей Молдавии считают, что предстоящие местные выборы не будут честными. Также респонденты ответили, что власти ослабили оппозицию уголовными делами. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция.
https://ria.ru/20231001/moldaviya-1899691136.html
https://ria.ru/20230928/nato-1899264787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, илан шор, игорь додон, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Илан Шор, Игорь Додон, Возрождение, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Мэр Кишинева опасается ареста накануне избирательной кампании
Мэр Кишинева Ион Чебан опасается ареста накануне начала избирательной кампании
КИШИНЕВ, 1 окт - РИА Новости. Мэр молдавской столицы Ион Чебан объявил, что власти страны могут арестовать его перед началом кампании на местных выборах.
Местные выборы в Молдавии
запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. Согласно кодексу о выборах, регистрация кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов, а избирательная кампания стартует 6 октября. При этом электоральный период стартовал 7 августа. Накануне выборов в республике начались задержания и аресты лидеров оппозиционных партий, обвиняемых в преступлениях финансового характера.
"Я получил информацию сразу из трех источников, что 5 октября, за сутки до начала избирательной кампании, в моем доме пройдут обыски, а меня могут задержать в связи с открытием уголовного дела о незаконном обогащении. Ни один прокурор в Кишиневе не согласился браться за сфабрикованное ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) дело, его будет вести прокурор из Хынчшетского района", - заявил Чебан в воскресенье в ходе видеотрансляции в социальных сетях.
По словам мэра Кишинева, центральные власти намерены таким образом очернить его имидж перед выборами.
Молдавия начинает менять законы под стандарты ЕС
Ранее прокуратура Молдавии провела обыски у исполняющей обязанности председателя оппозиционной партии "Возрождение
" Натальи Параски и других членов этой партии по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент лишил депутатской неприкосновенности представителей этой политической силы Александра Нестеровского и Ирину Лозован, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политформирования при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора
. Районный суд Кишинева избрал Нестеровскому меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО, Лозован - домашний арест на 30 суток. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС
, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС
).
Обыски регулярно проводятся и у представителей оппозиционной Партии социалистов, против ее лидера Игоря Додона
заведено несколько уголовных дел.
В конце сентября Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал итоги соцопроса, согласно которым 58% жителей Молдавии считают, что предстоящие местные выборы не будут честными. Также респонденты ответили, что власти ослабили оппозицию уголовными делами. С другой стороны, половина респондентов сомневается, что в Молдавии есть сильная и активная оппозиция.
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО