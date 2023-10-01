https://ria.ru/20231001/kharkov-1899693869.html
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:29
2023-10-01T01:29
2023-10-01T01:29
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харьковская область
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 1.01 (совпадает с мск). "В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Вскоре телеканал сообщил еще об одном взрыве. Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины. Ранее воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231001/kiev-1899692093.html
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харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы