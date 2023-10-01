Рейтинг@Mail.ru
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/kayak-1899801478.html
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб - РИА Новости, 01.10.2023
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:23
2023-10-01T21:23
происшествия
ладожское озеро
валаам
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. "Срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ. В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Охлопков, на место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи. "На данный момент — это вся информация", - заключил глава минздрава Карелии.
https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html
https://ria.ru/20230927/stolknovenie-1898863282.html
ладожское озеро
валаам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ладожское озеро, валаам, здоровье - общество
Происшествия, Ладожское озеро, Валаам, Здоровье - Общество
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб

На Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, вероятно, один человек погиб

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.
«
"Срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ. В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб", - написал он в своем Telegram-канале.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку
30 сентября, 21:26
Как отметил Охлопков, на место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи.
«
"На данный момент — это вся информация", - заключил глава минздрава Карелии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В Саратове на Волге столкнулись катер и резиновая лодка, погиб человек
27 сентября, 07:13
 
ПроисшествияЛадожское озероВалаамЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала