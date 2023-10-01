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В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб - РИА Новости, 01.10.2023
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:23
2023-10-01T21:23
2023-10-01T21:23
происшествия
ладожское озеро
валаам
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. "Срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ. В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Охлопков, на место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи. "На данный момент — это вся информация", - заключил глава минздрава Карелии.
https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html
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ладожское озеро
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происшествия, ладожское озеро, валаам, здоровье - общество
Происшествия, Ладожское озеро, Валаам, Здоровье - Общество
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
На Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, вероятно, один человек погиб