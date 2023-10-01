https://ria.ru/20231001/kayak-1899801478.html

В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб

В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб - РИА Новости, 01.10.2023

В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб

Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T21:23

2023-10-01T21:23

2023-10-01T21:23

происшествия

ладожское озеро

валаам

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, свидетели происшествия информируют об одном погибшем, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков. "Срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ. В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Охлопков, на место происшествия вызвана бригада скорой медицинской помощи. "На данный момент — это вся информация", - заключил глава минздрава Карелии.

https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html

https://ria.ru/20230927/stolknovenie-1898863282.html

ладожское озеро

валаам

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происшествия, ладожское озеро, валаам, здоровье - общество