https://ria.ru/20231001/katastrofa-1899760628.html

"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине

"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 01.10.2023

"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине

Украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:29

2023-10-01T15:29

2023-10-01T15:29

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."В эту ночь произошли колоссальные разрушения. <…> ПВО не справляется, они не готовы к этому", — указал политолог.Он также подчеркнул, что именно Владимир Зеленский и его окружение виновато в том, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией."Сегодняшняя ночь показала полное бессилие нынешнего режима Зеленского", — подытожил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231001/udar-1899709973.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин