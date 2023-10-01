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"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
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15:29 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/katastrofa-1899760628.html
"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине
"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине
Украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:29
2023-10-01T15:29
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;В эту ночь произошли колоссальные разрушения. &lt;…&gt; ПВО не справляется, они не готовы к этому&quot;, — указал политолог.Он также подчеркнул, что именно Владимир Зеленский и его окружение виновато в том, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.&quot;Сегодняшняя ночь показала полное бессилие нынешнего режима Зеленского&quot;, — подытожил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Колоссальные разрушения". В Киеве ужаснулись из-за катастрофы на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не может отражать российские авиаудары

© AP Photo / Odesa Region AdministrationПожарные в порту Одессы, Украина
Пожарные в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Odesa Region Administration
Пожарные в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинская ПВО не может защитить объекты инфраструктуры от российских авиаударов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"В эту ночь произошли колоссальные разрушения. <…> ПВО не справляется, они не готовы к этому", — указал политолог.

Он также подчеркнул, что именно Владимир Зеленский и его окружение виновато в том, что Украина терпит поражение в конфликте с Россией.
«

"Сегодняшняя ночь показала полное бессилие нынешнего режима Зеленского", — подытожил он.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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