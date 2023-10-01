Рейтинг@Mail.ru
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 01.10.2023 (обновлено: 15:12 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/kadyrov-1899755643.html
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным - РИА Новости, 01.10.2023
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:53
2023-10-01T15:12
политика
россия
рамзан кадыров
владимир путин
павел зарубин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899183261_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_2f4189d8f05e8ce7c2e3191d019bc8e7.jpg
МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, но не уточнил, какие вопросы обсуждались в закрытой части встречи. "Мы видели публичную часть разговора с президентом. А можно узнать хоть что-то, что обсуждалось в закрытой части?" — спросил его журналист Павел Зарубин. "Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всем. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — сказал Кадыров.Комментируя слухи о болезни, глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, а информацию о его недуге и смерти распускают враги России.В минувший четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899183261_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_35841c0b20df04e9f29c5fe82dfcf954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным

Кадыров не стал рассказывать, что обсуждали на закрытой части встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, но не уточнил, какие вопросы обсуждались в закрытой части встречи.
"Мы видели публичную часть разговора с президентом. А можно узнать хоть что-то, что обсуждалось в закрытой части?" — спросил его журналист Павел Зарубин.
"Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всем. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — сказал Кадыров.
Комментируя слухи о болезни, глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, а информацию о его недуге и смерти распускают враги России.
В минувший четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
Рамзан Кадыров отвечает на вопрос Павла Зарубина - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс
28 сентября, 16:50
 
ПолитикаРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала