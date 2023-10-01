https://ria.ru/20231001/kadyrov-1899755643.html
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным - РИА Новости, 01.10.2023
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:53
2023-10-01T14:53
2023-10-01T15:12
политика
россия
рамзан кадыров
владимир путин
павел зарубин
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МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, но не уточнил, какие вопросы обсуждались в закрытой части встречи. "Мы видели публичную часть разговора с президентом. А можно узнать хоть что-то, что обсуждалось в закрытой части?" — спросил его журналист Павел Зарубин. "Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всем. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — сказал Кадыров.Комментируя слухи о болезни, глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, а информацию о его недуге и смерти распускают враги России.В минувший четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899245152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Кадыров ответил на вопрос о закрытой части встречи с Путиным
Кадыров не стал рассказывать, что обсуждали на закрытой части встречи с Путиным
МАХАЧКАЛА, 1 окт — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что провел долгий душевный разговор с Владимиром Путиным, но не уточнил, какие вопросы обсуждались в закрытой части встречи.
"Мы видели публичную часть разговора с президентом. А можно узнать хоть что-то, что обсуждалось в закрытой части?" — спросил его журналист Павел Зарубин
.
"Это закрытая часть, если можно было бы — открыто было бы. У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный, как всегда, поддержал меня во всем. Я рад, что я — пехотинец Верховного главнокомандующего", — сказал Кадыров.
Комментируя слухи о болезни, глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, а информацию о его недуге и смерти распускают враги России.
В минувший четверг Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию в республике, социальную сферу, а также участие чеченских бойцов в специальной военной операции.
Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье и продемонстрировал бицепс