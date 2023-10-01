В трех областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
Власти и СМИ сообщили о повреждении инфраструктуры в трех областях Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают власти регионов и местные СМИ.
Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил, что в городе Умань повреждена промышленная инфраструктура. По данным украинского издания "Страна.ua", в Кривом Роге Днепропетровской области также был поврежден объект инфраструктуры. А в подконтрольном Киеву городе Запорожье на одном из инфраструктурных объектов возник пожар.
В Баштанском районе Николаевской области повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Виталий Ким.
Ночью воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, подконтрольном Украине Запорожье, Николаевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.