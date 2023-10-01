https://ria.ru/20231001/infrastruktura-1899728115.html

В трех областях Украины повреждены инфраструктурные объекты

В трех областях Украины повреждены инфраструктурные объекты - РИА Новости, 01.10.2023

В трех областях Украины повреждены инфраструктурные объекты

Объекты инфраструктуры повреждены в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:06

2023-10-01T11:06

2023-10-01T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщают власти регионов и местные СМИ. Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил, что в городе Умань повреждена промышленная инфраструктура. По данным украинского издания "Страна.ua", в Кривом Роге Днепропетровской области также был поврежден объект инфраструктуры. А в подконтрольном Киеву городе Запорожье на одном из инфраструктурных объектов возник пожар. В Баштанском районе Николаевской области повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, об этом в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Виталий Ким. Ночью воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, подконтрольном Украине Запорожье, Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина