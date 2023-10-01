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Итоговое заседание Госсовета посвятят Году педагога и наставника

Итоговое заседание Госсовета посвятят Году педагога и наставника - РИА Новости, 01.10.2023

Итоговое заседание Госсовета посвятят Году педагога и наставника

Итоговое заседание Госсовета в этом году посвятят Году педагога и наставника, сообщил губернатор Севастополя, руководитель комиссии Госсовета по направлению... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:40

2023-10-01T14:40

2023-10-01T14:41

год педагога и наставника

общество

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Итоговое заседание Госсовета в этом году посвятят Году педагога и наставника, сообщил губернатор Севастополя, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаил Развожаев. "По поручению Владимира Владимировича Путина итоговое заседание Госсовета в 2023 году будет посвящено Году педагога и наставника", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас рабочая группа совместно с министерством просвещения РФ готовит ряд предложений, в том числе и по темам наставничества и подготовки педагогических кадров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил развожаев