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СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии
СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии
На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия партия экс-премьера Роберта Фицо Smer, набрав 22,94 процента голосов после подсчета более 99... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:57
2023-10-01T10:57
2023-10-01T11:08
в мире
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия партия экс-премьера Роберта Фицо Smer, набрав 22,94 процента голосов после подсчета более 99 процентов бюллетеней, сообщает Topky.Второе место по количеству голосов заняла партия "Прогрессивная Словакия", набрав 17,96 процента голосов, а третье – социал-демократическая партия "Голос" с 14,70 процента голосов.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.Ранее британское издание Daily Express сообщало, что победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине.
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в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии
Партия пророссийского экс-премьера Роберта Фицо побеждает на выборах в Словакии