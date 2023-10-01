https://ria.ru/20231001/fitso-1899726273.html

СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии

СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023

СМИ: партия Фицо побеждает на выборах в Словакии

На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия партия экс-премьера Роберта Фицо Smer, набрав 22,94 процента голосов после подсчета более 99... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:57

2023-10-01T10:57

2023-10-01T11:08

в мире

словакия

роберт фицо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899727994_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_6c53401c554587b78cc95b1a5a9fa66f.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На парламентских выборах в Словакии побеждает оппозиционная партия партия экс-премьера Роберта Фицо Smer, набрав 22,94 процента голосов после подсчета более 99 процентов бюллетеней, сообщает Topky.Второе место по количеству голосов заняла партия "Прогрессивная Словакия", набрав 17,96 процента голосов, а третье – социал-демократическая партия "Голос" с 14,70 процента голосов.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоялись 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.Ранее британское издание Daily Express сообщало, что победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине.

https://ria.ru/20230930/podderzhka-1899619966.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо