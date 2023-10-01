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В ГД рассказали, сколько детей пострадали в результате киевской агрессии - РИА Новости, 01.10.2023
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15:03 01.10.2023 (обновлено: 19:33 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/deti-1899756507.html
В ГД рассказали, сколько детей пострадали в результате киевской агрессии
В ГД рассказали, сколько детей пострадали в результате киевской агрессии - РИА Новости, 01.10.2023
В ГД рассказали, сколько детей пострадали в результате киевской агрессии
По данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:03
2023-10-01T19:33
латинская америка
анна кузнецова
госдума рф
вячеслав володин
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "По нашей информации погибло более 300 детей, ранено более 1000 детей... По нашим данным, более 114 тысяч детей пострадали в результате киевской агрессии", - заявила она на конференции. Также Кузнецова отметила большой опыт стран Латинской Америки по защите детей от вербовки, она предложила продолжать объединять усилия парламентариев стран РФ и Латинской Америки по этому вопросу. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230926/deti-1898701254.html
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латинская америка, анна кузнецова, госдума рф, вячеслав володин, россия, киев, владимир путин
Латинская Америка, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Киев, Владимир Путин
В ГД рассказали, сколько детей пострадали в результате киевской агрессии

Вице-спикер ГД: более 114 тысяч детей пострадали в результате киевской агрессии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. По данным парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, более 114 тысяч детей пострадали в результате агрессии Киева, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
«
"По нашей информации погибло более 300 детей, ранено более 1000 детей... По нашим данным, более 114 тысяч детей пострадали в результате киевской агрессии", - заявила она на конференции.
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Также Кузнецова отметила большой опыт стран Латинской Америки по защите детей от вербовки, она предложила продолжать объединять усилия парламентариев стран РФ и Латинской Америки по этому вопросу.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.
На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
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Латинская АмерикаАнна КузнецоваГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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