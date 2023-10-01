https://ria.ru/20231001/blok-1899696894.html

Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"

Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары" - РИА Новости, 01.10.2023

Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"

Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства "Ангара" начнется в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:07

2023-10-01T03:07

2023-10-01T03:07

алексей варочко

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства "Ангара" начнется в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. "Начало изготовления летного образца разгонного блока КВТК запланировано на начало 2028 года", - сказал Варочко. Он уточнил, что сейчас проводится изготовление составных частей разгонного блока для автономных испытаний. Наземные и бортовые системы создадут для последующих проверок их соответствия техническим требованиям. Следующий этап будет включать создание стендовых изделий, состоящих из комплекса агрегатов и систем КВТК. Перед летными испытаниями разгонного блока специалисты Центра Хруничева проверят стартовый, технический комплекс и заправочный макет КВТК. Ранее первую "Ангару" с новым кислородно-водородный разгонным блоком планировалось запустить уже в 2027 году. Разгонный блок КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса) планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". Благодаря ему "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 5 тонн, а "Ангара-А5В" - 7,5 тонны. Это будет на несколько тонн больше, чем при использовании существующих разгонных блоков.

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/angara-1884944950.html

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алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева