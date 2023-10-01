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Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"
Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары" - РИА Новости, 01.10.2023
Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"
Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства "Ангара" начнется в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T03:07
2023-10-01T03:07
2023-10-01T03:07
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства "Ангара" начнется в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. "Начало изготовления летного образца разгонного блока КВТК запланировано на начало 2028 года", - сказал Варочко. Он уточнил, что сейчас проводится изготовление составных частей разгонного блока для автономных испытаний. Наземные и бортовые системы создадут для последующих проверок их соответствия техническим требованиям. Следующий этап будет включать создание стендовых изделий, состоящих из комплекса агрегатов и систем КВТК. Перед летными испытаниями разгонного блока специалисты Центра Хруничева проверят стартовый, технический комплекс и заправочный макет КВТК. Ранее первую "Ангару" с новым кислородно-водородный разгонным блоком планировалось запустить уже в 2027 году. Разгонный блок КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса) планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". Благодаря ему "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 5 тонн, а "Ангара-А5В" - 7,5 тонны. Это будет на несколько тонн больше, чем при использовании существующих разгонных блоков.
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/angara-1884944950.html
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алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева
Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
Разработчик назвал сроки создания водородного разгонного блока для "Ангары"
Новый водородный разгонный блок для ракет "Ангара" создадут не ранее 2028 года
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Изготовление летного образца нового кислородно-водородного разгонного блока для ракет семейства "Ангара" начнется в 2028 году, сообщил РИА Новости генеральный директор космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.
«
"Начало изготовления летного образца разгонного блока КВТК запланировано на начало 2028 года", - сказал Варочко.
Он уточнил, что сейчас проводится изготовление составных частей разгонного блока для автономных испытаний. Наземные и бортовые системы создадут для последующих проверок их соответствия техническим требованиям.
Следующий этап будет включать создание стендовых изделий, состоящих из комплекса агрегатов и систем КВТК. Перед летными испытаниями разгонного блока специалисты Центра Хруничева проверят стартовый, технический комплекс и заправочный макет КВТК.
Ранее первую "Ангару" с новым кислородно-водородный разгонным блоком планировалось запустить уже в 2027 году.
Разгонный блок КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса) планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В". Благодаря ему "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров) полезную нагрузку массой 5 тонн, а "Ангара-А5В" - 7,5 тонны. Это будет на несколько тонн больше, чем при использовании существующих разгонных блоков.
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