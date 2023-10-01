https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899740161.html

Миронов предложил повысить базовый оклад срочников

Миронов предложил повысить базовый оклад срочников - РИА Новости, 01.10.2023

Миронов предложил повысить базовый оклад срочников

Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад для военнослужащих-срочников до одного минимального... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:48

2023-10-01T12:48

2023-10-01T12:48

безопасность

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад для военнослужащих-срочников до одного минимального размера оплаты труда в РФ (МРОТ) и индексировать его в соответствии с инфляцией. "Сегодня в России начинается осенний призыв срочников... В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", - написал он в своём телеграм-канале. По данным Миронова, с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих срочной службы "составляет чуть более 2000 рублей". Он отметил, что с учетом различных надбавок такая сумма может быть и больше, но лишь у немногих военнослужащих.

https://ria.ru/20230829/srochniki-1892912397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей миронов