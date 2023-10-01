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Миронов предложил повысить базовый оклад срочников - РИА Новости, 01.10.2023
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12:48 01.10.2023
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Миронов предложил повысить базовый оклад срочников
Миронов предложил повысить базовый оклад срочников - РИА Новости, 01.10.2023
Миронов предложил повысить базовый оклад срочников
Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад для военнослужащих-срочников до одного минимального... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:48
2023-10-01T12:48
безопасность
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад для военнослужащих-срочников до одного минимального размера оплаты труда в РФ (МРОТ) и индексировать его в соответствии с инфляцией. "Сегодня в России начинается осенний призыв срочников... В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", - написал он в своём телеграм-канале. По данным Миронова, с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих срочной службы "составляет чуть более 2000 рублей". Он отметил, что с учетом различных надбавок такая сумма может быть и больше, но лишь у немногих военнослужащих.
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безопасность, россия, сергей миронов
Безопасность, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил повысить базовый оклад срочников

Миронов предложил повысить базовый оклад срочников до одного МРОТ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте военного комиссариата
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Призывники в сборном пункте военного комиссариата. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты - За правду" Сергей Миронов предложил повысить базовый оклад для военнослужащих-срочников до одного минимального размера оплаты труда в РФ (МРОТ) и индексировать его в соответствии с инфляцией.
"Сегодня в России начинается осенний призыв срочников... В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", - написал он в своём телеграм-канале.
По данным Миронова, с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих срочной службы "составляет чуть более 2000 рублей". Он отметил, что с учетом различных надбавок такая сумма может быть и больше, но лишь у немногих военнослужащих.
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