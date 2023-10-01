Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая
Яровая: Латинской Америке предложили двусторонние меморандумы по биобезопасности
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы предлагаем выйти на формат двухсторонних меморандумов по вопросам биологической безопасности, кроме того, мы предлагаем вам прямое постоянное взаимодействие с комиссией, которая создана по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина в парламенте по вопросу биологической безопасности ", - сказала она в ходе конференции "Россия - Латинская Америка".
Также Яровая предложила объединиться на площадке Организации Объединенных Наций в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также на площадке БРИКС.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". На мероприятие прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.