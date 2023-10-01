https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899735318.html

Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая

Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая - РИА Новости, 01.10.2023

Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая

Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T12:03

2023-10-01T12:03

2023-10-01T12:04

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы предлагаем выйти на формат двухсторонних меморандумов по вопросам биологической безопасности, кроме того, мы предлагаем вам прямое постоянное взаимодействие с комиссией, которая создана по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина в парламенте по вопросу биологической безопасности ", - сказала она в ходе конференции "Россия - Латинская Америка". Также Яровая предложила объединиться на площадке Организации Объединенных Наций в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также на площадке БРИКС. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". На мероприятие прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html

https://ria.ru/20230529/biobezopasnost-1874889753.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латинская америка, россия, москва, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, брикс