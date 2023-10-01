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Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая - РИА Новости, 01.10.2023
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12:03 01.10.2023 (обновлено: 12:04 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899735318.html
Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая
Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая - РИА Новости, 01.10.2023
Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая
Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T12:03
2023-10-01T12:04
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. "Мы предлагаем выйти на формат двухсторонних меморандумов по вопросам биологической безопасности, кроме того, мы предлагаем вам прямое постоянное взаимодействие с комиссией, которая создана по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина в парламенте по вопросу биологической безопасности ", - сказала она в ходе конференции "Россия - Латинская Америка". Также Яровая предложила объединиться на площадке Организации Объединенных Наций в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также на площадке БРИКС. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". На мероприятие прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893819249.html
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в мире, латинская америка, россия, москва, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, брикс
В мире, Латинская Америка, Россия, Москва, Владимир Путин, Ирина Яровая, Госдума РФ, БРИКС
Латинской Америке предложили меморандумы по биобезопасности, заявила Яровая

Яровая: Латинской Америке предложили двусторонние меморандумы по биобезопасности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентариям из Латинской Америки предлагается выйти на уровень двухсторонних меморандумов с Россией по вопросам биологической безопасности, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Мы предлагаем выйти на формат двухсторонних меморандумов по вопросам биологической безопасности, кроме того, мы предлагаем вам прямое постоянное взаимодействие с комиссией, которая создана по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина в парламенте по вопросу биологической безопасности ", - сказала она в ходе конференции "Россия - Латинская Америка".
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Также Яровая предложила объединиться на площадке Организации Объединенных Наций в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а также на площадке БРИКС.
В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". На мероприятие прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.
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Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности
29 мая, 17:17
 
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