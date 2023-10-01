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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
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11:56 01.10.2023 (обновлено: 14:19 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899734709.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:56
2023-10-01T14:19
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, никаких разрушений нет.Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«
"Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, никаких разрушений нет.
Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области
Вчера, 10:52
 
Белгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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