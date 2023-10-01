https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899734709.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:56

2023-10-01T11:56

2023-10-01T14:19

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, никаких разрушений нет.Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность