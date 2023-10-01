https://ria.ru/20231001/bezopasnost-1899734709.html
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:56
2023-10-01T11:56
2023-10-01T14:19
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, никаких разрушений нет.Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899726055.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: в Белгородской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«
"Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, никаких разрушений нет.
Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.
ВСУ
регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.
Минобороны сообщило подробности о перехвате БПЛА в Смоленской области