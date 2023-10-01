https://ria.ru/20231001/bezhentsy-1899791072.html

Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах

Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах - РИА Новости, 01.10.2023

Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах

Владимир Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на съезде правящей... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T19:27

2023-10-01T19:27

2023-10-01T19:41

в мире

польша

киев

берлин (город)

матеуш моравецкий

владимир зеленский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на съезде правящей партии "Право и справедливость". "Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал", — сказал он.Моравецкий также отметил, что Киев стремится к дружбе с Берлином. По его словам, Зеленскому кажется, "что у него будет тесный союз с Германией". Тем не менее премьер Польши подчеркнул, что Берлин всегда будет пытаться договориться с Москвой. По различным данным, сейчас в Польше проживают от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта 2023 года по решению местных властей мигранты, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.

https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html

польша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, киев, берлин (город), матеуш моравецкий, владимир зеленский, право и справедливость