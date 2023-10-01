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Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах - РИА Новости, 01.10.2023
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19:27 01.10.2023 (обновлено: 19:41 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bezhentsy-1899791072.html
Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах
Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах - РИА Новости, 01.10.2023
Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах
Владимир Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на съезде правящей... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T19:27
2023-10-01T19:41
в мире
польша
киев
берлин (город)
матеуш моравецкий
владимир зеленский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на съезде правящей партии "Право и справедливость". &quot;Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал&quot;, — сказал он.Моравецкий также отметил, что Киев стремится к дружбе с Берлином. По его словам, Зеленскому кажется, "что у него будет тесный союз с Германией". Тем не менее премьер Польши подчеркнул, что Берлин всегда будет пытаться договориться с Москвой. По различным данным, сейчас в Польше проживают от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта 2023 года по решению местных властей мигранты, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.
https://ria.ru/20230928/polsha-1899088667.html
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в мире, польша, киев, берлин (город), матеуш моравецкий, владимир зеленский, право и справедливость
В мире, Польша, Киев, Берлин (город), Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Право и справедливость
Моравецкий напомнил Зеленскому о принятых Польшей беженцах

Моравецкий: Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона беженцев

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский должен помнить, что Польша приняла два миллиона украинских беженцев, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на съезде правящей партии "Право и справедливость".
«

"Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал", — сказал он.

Моравецкий также отметил, что Киев стремится к дружбе с Берлином. По его словам, Зеленскому кажется, "что у него будет тесный союз с Германией". Тем не менее премьер Польши подчеркнул, что Берлин всегда будет пытаться договориться с Москвой.
По различным данным, сейчас в Польше проживают от одного до полутора миллионов беженцев с Украины. С марта 2023 года по решению местных властей мигранты, которые находятся в стране более 180 дней, должны покрывать 75 процентов стоимости своего жилья.
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В миреПольшаКиевБерлин (город)Матеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийПраво и справедливость
 
 
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