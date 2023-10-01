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В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899725676.html
В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника
В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023
В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника
Пять беспилотников самолетного типа было подавлено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области в воскресенье,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:47
2023-10-01T10:47
специальная военная операция на украине
смоленская область
смоленск
василий анохин
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Пять беспилотников самолетного типа было подавлено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области в воскресенье, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале. "На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Ранее глава области информировал, что в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет.
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смоленская область
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смоленская область, смоленск, василий анохин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Происшествия
В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника

Анохин: в Смоленской области в воскресенье сбили в общей сложности пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Пять беспилотников самолетного типа было подавлено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области в воскресенье, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале.
"На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее глава области информировал, что в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьСмоленскВасилий АнохинПроисшествия
 
 
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