https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899725676.html

В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника

В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 01.10.2023

В Смоленской области сбили еще два украинских беспилотника

Пять беспилотников самолетного типа было подавлено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области в воскресенье,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:47

2023-10-01T10:47

2023-10-01T10:47

специальная военная операция на украине

смоленская область

смоленск

василий анохин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892207514_0:78:1960:1180_1920x0_80_0_0_51dffeb3f5b83280b898292faeb1d4db.jpg

БЕЛГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Пять беспилотников самолетного типа было подавлено силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Смоленской области в воскресенье, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале. "На данный момент ВСУ пытались совершить несколько террористических атак на Смоленскую область с помощью БПЛА. В общей сложности силами ПВО и РЭБ Министерства обороны над Смоленском и пригородами было подавлено 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы. Ранее глава области информировал, что в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html

смоленская область

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

смоленская область, смоленск, василий анохин, происшествия