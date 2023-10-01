https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899750924.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО перехватила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Ранее в воскресенье ведомство сообщало о ликвидации около 11.00 мск беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа