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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 01.10.2023 (обновлено: 14:30 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899750924.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 01.10.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО перехватила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.Ранее в воскресенье ведомство сообщало о ликвидации около 11.00 мск беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью еще один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Первого октября около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - сказали в ведомстве.
Ранее в воскресенье ведомство сообщало о ликвидации около 11.00 мск беспилотного летательного аппарата над Белгородской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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