https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html

Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае

Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023

Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае

Украинский беспилотник в воскресенье утром уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:46

2023-10-01T08:46

2023-10-01T08:52

специальная военная операция на украине

краснодарский край

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник в воскресенье утром уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html

краснодарский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, вооруженные силы рф