https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899708259.html
Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае
Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае
Украинский беспилотник в воскресенье утром уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:46
2023-10-01T08:46
2023-10-01T08:52
специальная военная операция на украине
краснодарский край
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник в воскресенье утром уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ."Первого октября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ
Российские военные сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае
Минобороны: ВС России сбили украинский беспилотник в Краснодарском крае