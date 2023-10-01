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Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной - РИА Новости, 01.10.2023
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00:46 01.10.2023 (обновлено: 01:52 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/autentifikatsiya-1899690848.html
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной - РИА Новости, 01.10.2023
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной
Пользователи "Госуслуг" теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию, с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T00:46
2023-10-01T01:52
общество
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг" теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию, с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства России об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS.Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты - тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.Программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" стартовала 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
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Новости
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РИА Новости
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общество, россия
Общество, Россия
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" стала обязательной

С 1 октября на "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг" теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию, с 1 октября в силу вступили соответствующие изменения в постановление правительства России об Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. Последний способ предполагает установку специального приложения для работы с одноразовыми кодами, оно доступно для операционных систем Android, iOS или Harmony OS.
Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователи не смогут зайти на портал без дополнительной защиты - тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.
Программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на "Госуслуги" стартовала 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.
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