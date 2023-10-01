https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023

Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T14:28

2023-10-01T14:28

2023-10-01T14:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

угледар

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну гаубицу FH70 производства Великобритании, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, ударами штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР. "Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.

угледар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар