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Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ataki-1899752212.html
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:28
2023-10-01T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну гаубицу FH70 производства Великобритании, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, ударами штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР. "Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Угледар
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну гаубицу FH70 производства Великобритании, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.
"Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
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