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Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.10.2023
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:28
2023-10-01T14:28
2023-10-01T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
угледар
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну гаубицу FH70 производства Великобритании, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве. Кроме того, ударами штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР. "Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
угледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Угледар
Российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: российские военные отбили четыре атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Российские силы на южнодонецком направлении за сутки отбили четыре атаки ВСУ, противник потерял до 35 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну гаубицу FH70 производства Великобритании, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами штурмовой авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены живая сила и техника 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Угледара
, Новомихайловки и Урожайного в ДНР
.
"Уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине