https://ria.ru/20231001/armeniya-1899805604.html

В Ереване заявили, что переезд беженцев из Карабаха в Армению завершается

В Ереване заявили, что переезд беженцев из Карабаха в Армению завершается - РИА Новости, 01.10.2023

В Ереване заявили, что переезд беженцев из Карабаха в Армению завершается

Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу, сообщила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T22:15

2023-10-01T22:15

2023-10-01T23:00

в мире

азербайджан

армения

ереван

ильхам алиев

хикмет гаджиев

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 1 окт — РИА Новости. Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу, сообщила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян. "Интенсивность (потока. — Прим. ред.) значительно снизилась. Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали и процесс подходит к своему логическому завершению", — сказала она.Тем не менее, по словам Багдасарян, сегодня из Гориса в Степанакерт выехал автобус, чтобы забрать людей. Она добавила, что Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом желающих выехать из Карабаха. Пресс-секретарь правительства отметила, что с 24 сентября в республику прибыли 100 514 человек. Временное жилье представили 48 649 переселенцам.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны. По данным Еревана, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.В свою очередь, Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с республикой в 1992-1994 годах много лет находившийся в статусе непризнанной республики, сообщил о прекращении своего существования с 1 января 2024-го.

https://ria.ru/20231001/oon-1899716020.html

https://ria.ru/20231001/pitanie-1899799984.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, ереван, ильхам алиев, хикмет гаджиев, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе