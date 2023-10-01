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Командир "Ахмата" призвал украинцев восстать против властей - РИА Новости, 01.10.2023
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04:10 01.10.2023 (обновлено: 05:23 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/alaudinov-1899698559.html
Командир "Ахмата" призвал украинцев восстать против властей
Командир "Ахмата" призвал украинцев восстать против властей - РИА Новости, 01.10.2023
Командир "Ахмата" призвал украинцев восстать против властей
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал украинцев "проснуться" и восстать против властей Киева и его западных партнеров. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T04:10
2023-10-01T05:23
киев
россия
украина
апты алаудинов
в мире
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал украинцев "проснуться" и восстать против властей Киева и его западных партнеров.Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте, но тем не менее Запад намерен воевать до последнего украинца."Эта власть (Киев и его западные кураторы – ред.) по сути делает все, для того чтобы украинцы перестали быть идентичностью на этой земле. Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить", - сказал Алаудинов РИА Новости.Командир "Ахмата" подчеркнул, что украинцы должны сделать выбор в пользу народа России."Наша же задача - сделать все, для того чтобы они (граждане Украины – ред.) максимально проснулись, для того чтобы всё-таки вернулись под наше братское лоно, чтобы мы стали одной семьей, опять продолжили борьбу за те ценности, которые нам ниспосланы Богом", - подытожил Алаудинов.
https://ria.ru/20231001/alaudinov-1899698425.html
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киев, россия, украина, апты алаудинов, в мире
Киев, Россия, Украина, Апты Алаудинов, В мире
Командир "Ахмата" призвал украинцев восстать против властей

Глава "Ахмата" Алаудинов призвал украинцев восстать против властей и Запада

© Фото из личного архиваКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов
© Фото из личного архива
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов призвал украинцев "проснуться" и восстать против властей Киева и его западных партнеров.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте, но тем не менее Запад намерен воевать до последнего украинца.
"Эта власть (Киев и его западные кураторы – ред.) по сути делает все, для того чтобы украинцы перестали быть идентичностью на этой земле. Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить", - сказал Алаудинов РИА Новости.
Командир "Ахмата" подчеркнул, что украинцы должны сделать выбор в пользу народа России.
"Наша же задача - сделать все, для того чтобы они (граждане Украины – ред.) максимально проснулись, для того чтобы всё-таки вернулись под наше братское лоно, чтобы мы стали одной семьей, опять продолжили борьбу за те ценности, которые нам ниспосланы Богом", - подытожил Алаудинов.
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