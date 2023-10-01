https://ria.ru/20231001/alaudinov-1899698425.html
Командир "Ахмата" прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ для нового рывка
Командир "Ахмата" прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ для нового рывка - РИА Новости, 01.10.2023
Командир "Ахмата" прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ для нового рывка
Украинские войска попытаются зимой нарастить силы для следующего рывка, однако и он не будет успешным, уверен командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T04:07
2023-10-01T04:07
2023-10-01T04:07
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска попытаются зимой нарастить силы для следующего рывка, однако и он не будет успешным, уверен командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте. "В зимний период, я считаю, противник будет пытаться собрать опять силы и средства, для того чтобы их подготовить и уже на следующий год сделать еще один рывок… Это, ну, в принципе кроме как полет бабочки на костер – по-другому этот рывок тоже, наверное, назвать будет нельзя", - сказал Алаудинов РИА Новости. По словам командира "Ахмата", украинское командование будет формировать новый "ударный кулак". "Украинские формирования будут изо всех своих усилий опять формировать какой-то кулак для того, чтобы все-таки этот рывок сделать. Потому что Запад, по сути своей, ставят перед собой задачу воевать до последнего украинца. Ну, естественно, пока эта задача не будет выполнена, западные хозяева Зеленского и украинцев, по сути своей, останавливаться не собираются", - считает Алаудинов.
https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html
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апты алаудинов
Командир "Ахмата" прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ для нового рывка
Глава "Ахмата" Алаудинов: ВСУ попытаются зимой нарастить силы для нового рывка
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости.
Украинские войска попытаются зимой нарастить силы для следующего рывка, однако и он не будет успешным, уверен
командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте.
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"В зимний период, я считаю, противник будет пытаться собрать опять силы и средства, для того чтобы их подготовить и уже на следующий год сделать еще один рывок… Это, ну, в принципе кроме как полет бабочки на костер – по-другому этот рывок тоже, наверное, назвать будет нельзя", - сказал Алаудинов РИА Новости.
По словам командира "Ахмата", украинское командование будет формировать новый "ударный кулак".
"Украинские формирования будут изо всех своих усилий опять формировать какой-то кулак для того, чтобы все-таки этот рывок сделать. Потому что Запад, по сути своей, ставят перед собой задачу воевать до последнего украинца. Ну, естественно, пока эта задача не будет выполнена, западные хозяева Зеленского и украинцев, по сути своей, останавливаться не собираются", - считает Алаудинов.
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