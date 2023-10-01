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В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана - РИА Новости, 01.10.2023
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08:21 01.10.2023 (обновлено: 09:57 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/afganistan-1899705874.html
В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана
В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана - РИА Новости, 01.10.2023
В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана
Посольство Афганистана в Нью-Дели заявило о прекращении своей работы в Нью-Дели, соответствующее заявление опубликовано посольством на странице в соцсети X. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:21
2023-10-01T09:57
в мире
афганистан
нью-дели
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хамид карзай
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство Афганистана в Нью-Дели заявило о прекращении своей работы в Нью-Дели, соответствующее заявление опубликовано посольством на странице в соцсети X. Ранее издание Hindu сообщало, что посольство Афганистана сообщило правительству Индии, что вынуждено закрыться из-за нехватки ресурсов у режима талибана (движение "Талибан")*. "Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года", - говорится в опубликованном посольством заявлении. В посольстве добавили, что в соответствии с протоколом Венской конвенции о дипломатических отношениях все помещения и имущество посольства будут переданы на хранение индийским властям, до этого момента оно продолжит оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана. Среди причин принятого решения - "отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны", "неспособность оправдать ожидания в службе интересам Афганистана", в частности из-за отсутствия легитимного правительства в Кабуле. Кроме того, в посольстве заявили, что решение было принято также в связи с нехваткой персонала и доступных посольству ресурсов. Источники издания Hindu ранее также рассказали о разногласиях среди сотрудников посольства в связи с попыткой талибов назначить своего собственного посла в Дели в апреле 2023 года. Данная попытка была отвергнута послом Фаридом Мамундзай, которого назначило правительство бывшего афганского президента Ашрафа Гани. Мамундзай уже несколько месяцев находится в Лондоне, а большинство других дипломатов посольства получили убежище в нескольких западных странах, включая США, Канаду и Австралию. После свержения первого режима талибана* в 2001 году Индия наладила прочные связи с демократическими правительствами президентов Хамида Карзая и Ашрафа Гани и активно участвовала в развитии Афганистана. После возвращения талибов к власти в августе 2021 года Индия отказывается официально признать власть движения "Талибан"* в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230704/afganistan-1882129326.html
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в мире, афганистан, нью-дели, индия, хамид карзай, талибан, оон
В мире, Афганистан, Нью-Дели, Индия, Хамид Карзай, Талибан, ООН
В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана

Посольство Афганистана в Нью-Дели сообщило о прекращении работы

© AP PhotoПосольство Афганистана в Нью-Дели, Индия
Посольство Афганистана в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo
Посольство Афганистана в Нью-Дели, Индия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство Афганистана в Нью-Дели заявило о прекращении своей работы в Нью-Дели, соответствующее заявление опубликовано посольством на странице в соцсети X.
Ранее издание Hindu сообщало, что посольство Афганистана сообщило правительству Индии, что вынуждено закрыться из-за нехватки ресурсов у режима талибана (движение "Талибан")*.
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"Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года", - говорится в опубликованном посольством заявлении.
В посольстве добавили, что в соответствии с протоколом Венской конвенции о дипломатических отношениях все помещения и имущество посольства будут переданы на хранение индийским властям, до этого момента оно продолжит оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана.
Среди причин принятого решения - "отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны", "неспособность оправдать ожидания в службе интересам Афганистана", в частности из-за отсутствия легитимного правительства в Кабуле. Кроме того, в посольстве заявили, что решение было принято также в связи с нехваткой персонала и доступных посольству ресурсов.
Источники издания Hindu ранее также рассказали о разногласиях среди сотрудников посольства в связи с попыткой талибов назначить своего собственного посла в Дели в апреле 2023 года. Данная попытка была отвергнута послом Фаридом Мамундзай, которого назначило правительство бывшего афганского президента Ашрафа Гани. Мамундзай уже несколько месяцев находится в Лондоне, а большинство других дипломатов посольства получили убежище в нескольких западных странах, включая США, Канаду и Австралию.
После свержения первого режима талибана* в 2001 году Индия наладила прочные связи с демократическими правительствами президентов Хамида Карзая и Ашрафа Гани и активно участвовала в развитии Афганистана. После возвращения талибов к власти в августе 2021 года Индия отказывается официально признать власть движения "Талибан"* в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанНью-ДелиИндияХамид КарзайТалибанООН
 
 
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