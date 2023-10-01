В Нью-Дели закрылось посольство Афганистана
Посольство Афганистана в Нью-Дели сообщило о прекращении работы
© AP PhotoПосольство Афганистана в Нью-Дели, Индия
© AP Photo
Посольство Афганистана в Нью-Дели, Индия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство Афганистана в Нью-Дели заявило о прекращении своей работы в Нью-Дели, соответствующее заявление опубликовано посольством на странице в соцсети X.
"Посольство Исламской Республики Афганистан в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года", - говорится в опубликованном посольством заявлении.
В посольстве добавили, что в соответствии с протоколом Венской конвенции о дипломатических отношениях все помещения и имущество посольства будут переданы на хранение индийским властям, до этого момента оно продолжит оказывать экстренные консульские услуги гражданам Афганистана.
Среди причин принятого решения - "отсутствие крайне важной поддержки со стороны правительства принимающей страны", "неспособность оправдать ожидания в службе интересам Афганистана", в частности из-за отсутствия легитимного правительства в Кабуле. Кроме того, в посольстве заявили, что решение было принято также в связи с нехваткой персонала и доступных посольству ресурсов.
Источники издания Hindu ранее также рассказали о разногласиях среди сотрудников посольства в связи с попыткой талибов назначить своего собственного посла в Дели в апреле 2023 года. Данная попытка была отвергнута послом Фаридом Мамундзай, которого назначило правительство бывшего афганского президента Ашрафа Гани. Мамундзай уже несколько месяцев находится в Лондоне, а большинство других дипломатов посольства получили убежище в нескольких западных странах, включая США, Канаду и Австралию.
После свержения первого режима талибана* в 2001 году Индия наладила прочные связи с демократическими правительствами президентов Хамида Карзая и Ашрафа Гани и активно участвовала в развитии Афганистана. После возвращения талибов к власти в августе 2021 года Индия отказывается официально признать власть движения "Талибан"* в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.