https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899625779.html

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 30.09.2023

В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина

Украинские боевики обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погибла мирная жительница , сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:12

2023-09-30T14:12

2023-09-30T14:13

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погибла мирная жительница , сообщили журналистам в оперативных службах. "Боевики ВСУ 29 сентября, в 15:20 (мск) обстреляли село Вербовое Пологовского района. В результате погибла местная жительница 1941 года рождения ",- заявили в оперативных службах.

https://ria.ru/20230930/podderzhka-1899619966.html

запорожская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия