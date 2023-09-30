https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899625779.html
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 30.09.2023
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
Украинские боевики обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погибла мирная жительница , сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:12
2023-09-30T14:12
2023-09-30T14:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погибла мирная жительница , сообщили журналистам в оперативных службах. "Боевики ВСУ 29 сентября, в 15:20 (мск) обстреляли село Вербовое Пологовского района. В результате погибла местная жительница 1941 года рождения ",- заявили в оперативных службах.
https://ria.ru/20230930/podderzhka-1899619966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
ВСУ обстреляли населенный пункт в Запорожской области, погибла женщина