https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899623243.html
Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона
Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона - РИА Новости, 30.09.2023
Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона
Товары из Запорожской области востребованы более чем в 20 странах мира, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:47
2023-09-30T13:47
2023-09-30T13:47
экономика
запорожская область
андрей козенко
россия
белоруссия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Товары из Запорожской области востребованы более чем в 20 странах мира, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. "Мы расширяем рынки сбыта для нашей продукции. Товары Запорожской области сегодня востребованы более чем в 20 странах мира. География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и дружественные страны, которые готовы принимать нашу продукцию", - сказал Козенко. По его словам, в ближайшей перспективе около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы запорожской продукции промышленности и переработки, а далее через региональный экспортный центр, работу которого планируется запустить до конца этого года, с помощью Минэкономразвития РФ будет организована работа по наращиванию экспорта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230930/predpriyatiya-1899592750.html
https://ria.ru/20230930/alekseenko-1899509451.html
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экономика, запорожская область, андрей козенко, россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Запорожская область, Андрей Козенко, Россия, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона
Власти: товары из Запорожской области востребованы более чем в 20 странах мира