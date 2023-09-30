https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899623243.html

Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона

Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона - РИА Новости, 30.09.2023

Власти Запорожской области рассказали о востребованности товаров региона

Товары из Запорожской области востребованы более чем в 20 странах мира, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:47

2023-09-30T13:47

2023-09-30T13:47

экономика

запорожская область

андрей козенко

россия

белоруссия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Товары из Запорожской области востребованы более чем в 20 странах мира, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства области Андрей Козенко. "Мы расширяем рынки сбыта для нашей продукции. Товары Запорожской области сегодня востребованы более чем в 20 странах мира. География поставок продуктов питания и промтоваров достаточно большая: все регионы Российской Федерации, Беларусь и дружественные страны, которые готовы принимать нашу продукцию", - сказал Козенко. По его словам, в ближайшей перспективе около пяти выставочных центров за рубежом получат образцы запорожской продукции промышленности и переработки, а далее через региональный экспортный центр, работу которого планируется запустить до конца этого года, с помощью Минэкономразвития РФ будет организована работа по наращиванию экспорта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230930/predpriyatiya-1899592750.html

https://ria.ru/20230930/alekseenko-1899509451.html

запорожская область

россия

белоруссия

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Дарья Буймова

экономика, запорожская область, андрей козенко, россия, белоруссия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)