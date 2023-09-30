https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899605387.html

Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов

Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 30.09.2023

Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов

Киевские власти блокируют любые контакты населения, проживающего на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:49

2023-09-30T10:49

2023-09-30T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Киевские власти блокируют любые контакты населения, проживающего на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. В субботу, 30 сентября, в Запорожской области отмечают первую годовщину в составе России. "Режим (Владимира - ред.) Зеленского блокирует любые контакты с жителями освобожденной части Запорожской области и вводит санкции против людей, которые общаются с теми, кто уже живет в России. Все это делается с одной целью - не дать людям возможности узнать правду о жизни в новом российском регионе", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти боятся, что население Украины узнает, что в Запорожской области люди живут намного лучше, они социально защищены, пенсии и зарплаты - выше украинских, а у молодежи есть четкий, перспективный и понятный образ будущего.

https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов