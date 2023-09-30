https://ria.ru/20230930/zaporozhe-1899605387.html
Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов
Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 30.09.2023
Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов
Киевские власти блокируют любые контакты населения, проживающего на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:49
2023-09-30T10:49
2023-09-30T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Киевские власти блокируют любые контакты населения, проживающего на подконтрольных им территориях, с жителями освобожденной части Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. В субботу, 30 сентября, в Запорожской области отмечают первую годовщину в составе России. "Режим (Владимира - ред.) Зеленского блокирует любые контакты с жителями освобожденной части Запорожской области и вводит санкции против людей, которые общаются с теми, кто уже живет в России. Все это делается с одной целью - не дать людям возможности узнать правду о жизни в новом российском регионе", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти боятся, что население Украины узнает, что в Запорожской области люди живут намного лучше, они социально защищены, пенсии и зарплаты - выше украинских, а у молодежи есть четкий, перспективный и понятный образ будущего.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899586050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов
Киев блокирует контакты с жителями Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: киевские власти блокируют любые контакты с жителями Запорожской области