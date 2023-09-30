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Захарова уличила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре - РИА Новости, 01.10.2023
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20:34 30.09.2023 (обновлено: 00:08 01.10.2023)
https://ria.ru/20230930/zakharova-1899669933.html
Захарова уличила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре
Захарова уличила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре - РИА Новости, 01.10.2023
Захарова уличила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре
Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, сказав о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре, заявила... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T20:34
2023-10-01T00:08
в мире
сша
киев
россия
мария захарова
энтони блинкен
анатолий кузнецов
оон
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, сказав о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к "зачисткам". За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек - об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав (об этом подробнее ниже) о памяти этой трагедии в СССР, а также "забыв" о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года", - написала Захарова."Самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: "Советы похоронили (в значении - замалчивали) эту историю". Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз", - подчеркнула она. Захарова напомнила, что в марте 1945 года было принято Постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 "О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра", в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, названной позже Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий яр" в Киеве. Как отметила официальный представитель МИД РФ, для советских людей Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович. "Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте? Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США , который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?", - указала Захарова. "Ничего не хотим, кроме одного - чтобы все, кто врет на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунько, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи", - добавила она.
https://ria.ru/20230804/mid-1888242604.html
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в мире, сша, киев, россия, мария захарова, энтони блинкен, анатолий кузнецов, оон
В мире, США, Киев, Россия, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Анатолий Кузнецов, ООН
Захарова уличила Блинкена во лжи о трагедии в Бабьем Яре

Захарова: госсекретарь США Блинкен позволил себе соврать о трагедии в Бабьем Яру

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, сказав о том, что Советский Союз якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«
"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к "зачисткам". За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек - об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав (об этом подробнее ниже) о памяти этой трагедии в СССР, а также "забыв" о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года", - написала Захарова.
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«
"Самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: "Советы похоронили (в значении - замалчивали) эту историю". Ни одна другая страна в мире столь последовательно не обвиняла национал-социализм в преступлениях Холокоста, как Советский Союз", - подчеркнула она.
Захарова напомнила, что в марте 1945 года было принято Постановление Совета народных комиссаров УССР и ЦК КП(б)У № 378 "О сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра", в соответствии с которым началась работа по созданию парка и установке памятника на месте захоронения жертв. Он был открыт 2 июля 1976 года на территории, названной позже Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий яр" в Киеве.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, для советских людей Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц, этой трагедии посвятили свои произведения всенародно известные и признанные творцы: советский писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской, композитор Дмитрий Шостакович.
«
"Как у Блинкена хватило наглости написать о том, что это мы якобы не помним или не помнили прошлого, да еще и в годовщину трагедии! С другой стороны, ну а что мы хотим от госсекретаря США, который был объявлен израильским изданием одним из самых влиятельных евреев в мире в прошлом году, но который не нашел слов осуждения чествованию нациста в канадском парламенте? Что мы все хотим от госсекретаря США, который отдает распоряжение финансировать нацистский режим в Киеве, прославлявший коллаборационистов Бандеру и Шухевича? Что мы хотим от госсекретаря США , который отдает распоряжение голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей неонацизм, расизм и ксенофобию?", - указала Захарова.
"Ничего не хотим, кроме одного - чтобы все, кто врет на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунько, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи", - добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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