https://ria.ru/20230930/yaponiya-1899589674.html

Власти Японии хотят распустить "Церковь объединения", пишут СМИ

Власти Японии хотят распустить "Церковь объединения", пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023

Власти Японии хотят распустить "Церковь объединения", пишут СМИ

Правительство Японии готовится обратиться в суд с просьбой о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", которая оказалась в центре общественного... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:08

2023-09-30T08:08

2023-09-30T08:08

в мире

япония

синдзо абэ

фумио кисида

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ТОКИО, 30 сен - РИА Новости. Правительство Японии готовится обратиться в суд с просьбой о роспуске религиозной организации "Церковь объединения", которая оказалась в центре общественного внимания после убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщает агентство Киодо. По данным агентства Киодо со ссылкой на информированные источники, власти планируют провести заседание комиссии по религиозным организациям, предположительно, 12 октября, где представят план обращения в суд. После этого, отметили источники агентства, ожидается подача прошения в суд. В середине октября прошлого года премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание министру образования как можно быстрее подготовить отчет о деятельности организации "Церковь объединения" на основании закона о религиозных организациях - юридических лицах. Расследование по статье 178 п. 2 подразумевает подозрения в отношении религиозной организации на соответствие ее деятельности закону. В результате расследований, которые провели японские СМИ, стало известно о многочисленных случаях поборов на крупные суммы, а также заключения браков по настоянию организации, рождения детей ради усыновления другими членами организации и другие факты. Свое расследование в настоящее время ведет и государство. К адвокатам обратились 124 человека с коллективным требованием к организации вернуть 4 миллиарда иен (27,6 миллиона долларов). Повышенное общественное внимание "Церковь объединения" привлекла к себе после убийства экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, так как его убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Причастность Абэ к религиозной организации на сегодняшний день не доказана, но его убийство стало поводом для расследования связей политиков с этой организацией. В результате выяснилось, что из 379 депутатов парламента от правящей Либерально-демократической партии 179, в том числе и министры, были связаны с организацией. Согласно опросам общественного мнения, проведенного неоднократно японскими СМИ, подавляющее большинство японцев выступают за роспуск "Церкви объединения".

https://ria.ru/20230408/yaponiya-1863998010.html

https://ria.ru/20230708/japan-1882934522.html

япония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, синдзо абэ, фумио кисида