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В Коми главу муниципального района Печора подозревают в получении взятки - РИА Новости, 30.09.2023
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14:18 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vzyatka-1899626438.html
В Коми главу муниципального района Печора подозревают в получении взятки
В Коми главу муниципального района Печора подозревают в получении взятки - РИА Новости, 30.09.2023
В Коми главу муниципального района Печора подозревают в получении взятки
Глава муниципального района Печора Республики Коми Валерий Серов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, задержан, в отношении него... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:18
2023-09-30T14:18
происшествия
печора
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
жкх
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава муниципального района Печора Республики Коми Валерий Серов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. "Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации Валерия Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере… Валерий Серов задержан", - говорится в сообщении. Серову и его бывшему заместителю инкриминируют ч.6.ст.290 УК РФ (совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору). Следствие просит избрать меру пресечения для обоих мужчин в виде заключения под стражу. По уголовному делу следователи вместе с сотрудниками УМВД по Республике Коми ведут сбор доказательной базы. Бывший заместитель главы Печор Андрей Канищев уже содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html
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происшествия, печора, следственный комитет россии (ск рф), республика коми, жкх, россия
Происшествия, Печора, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Коми, ЖКХ, Россия
В Коми главу муниципального района Печора подозревают в получении взятки

В Коми главу муниципального района задержали по подозрению в получении взятки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава муниципального района Печора Республики Коми Валерий Серов, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
«
"Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации Валерия Серова и его бывшего первого заместителя Андрея Канищева, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере… Валерий Серов задержан", - говорится в сообщении.
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Серову и его бывшему заместителю инкриминируют ч.6.ст.290 УК РФ (совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору). Следствие просит избрать меру пресечения для обоих мужчин в виде заключения под стражу.
По уголовному делу следователи вместе с сотрудниками УМВД по Республике Коми ведут сбор доказательной базы.
Бывший заместитель главы Печор Андрей Канищев уже содержится под стражей по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.
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