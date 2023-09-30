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СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали - РИА Новости, 30.09.2023
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14:37 30.09.2023
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СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали
СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали - РИА Новости, 30.09.2023
СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали
Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва, который было слышно за несколько... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:37
2023-09-30T14:37
в мире
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва, который было слышно за несколько километров, сообщила в субботу радиостанция France Bleu. "В субботу 30 сентября один мужчина погиб в результате взрыва в (коммуне) Ла-Мофф… Два других человека также получили ранения, один из них - тяжёлые, ещё двое находятся в состоянии шока", - говорится в сообщении радиостанции. По информации France Bleu, пять человек собрались в доме погибшего родственника, чтобы перебрать его вещи, позднее в нарушение правил они разожгли костер снаружи для сжигания ненужного. После того как в огонь был добавлен "пакет с пока не установленным веществом", произошел взрыв, который был настолько сильным, что его услышали в семи километрах от эпицентра, передает радиостанция. Мужчина 64 лет скончался, еще один его ровесник был доставлен по воздуху в больницу с тяжелыми ранениями. Взрыв выбил окна и сорвал крыши ближайших зданий. На место выехали 25 пожарных и другие экстренные службы, говорится в материале. Периметр был огражден, поскольку спасательные службы не исключают риска нового взрыва, сообщает France Bleu.
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в мире
В мире
СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали

France Bleu: во Франции при сильном взрыве 1 человек погиб, несколько пострадали

© AP Photo / Kamil ZihniogluПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Пожарные . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва, который было слышно за несколько километров, сообщила в субботу радиостанция France Bleu.
«
"В субботу 30 сентября один мужчина погиб в результате взрыва в (коммуне) Ла-Мофф… Два других человека также получили ранения, один из них - тяжёлые, ещё двое находятся в состоянии шока", - говорится в сообщении радиостанции.
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По информации France Bleu, пять человек собрались в доме погибшего родственника, чтобы перебрать его вещи, позднее в нарушение правил они разожгли костер снаружи для сжигания ненужного. После того как в огонь был добавлен "пакет с пока не установленным веществом", произошел взрыв, который был настолько сильным, что его услышали в семи километрах от эпицентра, передает радиостанция.
Мужчина 64 лет скончался, еще один его ровесник был доставлен по воздуху в больницу с тяжелыми ранениями. Взрыв выбил окна и сорвал крыши ближайших зданий. На место выехали 25 пожарных и другие экстренные службы, говорится в материале.
Периметр был огражден, поскольку спасательные службы не исключают риска нового взрыва, сообщает France Bleu.
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