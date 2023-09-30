https://ria.ru/20230930/vzryv-1899628912.html

СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали

СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали - РИА Новости, 30.09.2023

СМИ: во Франции при сильном взрыве один человек погиб, несколько пострадали

Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва, который было слышно за несколько... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:37

2023-09-30T14:37

2023-09-30T14:37

в мире

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб и несколько были ранены во французской коммуне Ла-Мофф на севере страны в результате сильного взрыва, который было слышно за несколько километров, сообщила в субботу радиостанция France Bleu. "В субботу 30 сентября один мужчина погиб в результате взрыва в (коммуне) Ла-Мофф… Два других человека также получили ранения, один из них - тяжёлые, ещё двое находятся в состоянии шока", - говорится в сообщении радиостанции. По информации France Bleu, пять человек собрались в доме погибшего родственника, чтобы перебрать его вещи, позднее в нарушение правил они разожгли костер снаружи для сжигания ненужного. После того как в огонь был добавлен "пакет с пока не установленным веществом", произошел взрыв, который был настолько сильным, что его услышали в семи километрах от эпицентра, передает радиостанция. Мужчина 64 лет скончался, еще один его ровесник был доставлен по воздуху в больницу с тяжелыми ранениями. Взрыв выбил окна и сорвал крыши ближайших зданий. На место выехали 25 пожарных и другие экстренные службы, говорится в материале. Периметр был огражден, поскольку спасательные службы не исключают риска нового взрыва, сообщает France Bleu.

https://ria.ru/20230929/vzryv-1899408990.html

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