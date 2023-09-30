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В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.09.2023

В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Винницкой области получил повреждения, заявил глава военной администрации региона Сергей Борзов в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:33

2023-09-30T02:33

2023-09-30T08:48

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Объект инфраструктуры в Винницкой области получил повреждения, заявил глава военной администрации региона Сергей Борзов в Telegram-канале."В Винницкой области, к сожалению, попадание в объект инфраструктуры", — уточнил он. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230929/naprvaleni-1899565375.html

винницкая область

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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф