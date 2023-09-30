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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области - РИА Новости, 30.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области
В Винницкой области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:57
2023-09-30T00:57
2023-09-30T01:21
специальная военная операция на украине
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винницкая область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Винницкой области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал "Общественное". "В Винницкой области раздался звук взрыва", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом региона, а также Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Позднее телеканал сообщил о повторных звуках взрывов в регионе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области
"Общественное": в Виницкой области произошел взрыв, объявлена тревога