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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области - РИА Новости, 30.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Виницкой области

В Винницкой области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:57

2023-09-30T00:57

2023-09-30T01:21

специальная военная операция на украине

в мире

винницкая область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Винницкой области произошел взрыв, сообщает Telegram-канал "Общественное". "В Винницкой области раздался звук взрыва", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в этом региона, а также Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Позднее телеканал сообщил о повторных звуках взрывов в регионе.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

винницкая область

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2023

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в мире, винницкая область, украина, вооруженные силы рф