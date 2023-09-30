https://ria.ru/20230930/vozrozhdenie-1899573570.html
Путин рассказал о возрождении исторических регионов России
Путин рассказал о возрождении исторических регионов России - РИА Новости, 30.09.2023
Путин рассказал о возрождении исторических регионов России
Россию ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, и эти цели будут достигнуты, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:08
2023-09-30T00:08
2023-09-30T00:08
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россию ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, и эти цели будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. "Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов и мы обязательно добьемся поставленных целей", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
2023-09-30T00:08
true
PT4M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о возрождении исторических регионов России
Путин: впереди большая работа по возрождению исторических регионов России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россию ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, и эти цели будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов и мы обязательно добьемся поставленных целей", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.