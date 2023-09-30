https://ria.ru/20230930/vozrozhdenie-1899573570.html

Путин рассказал о возрождении исторических регионов России

Путин рассказал о возрождении исторических регионов России - РИА Новости, 30.09.2023

Путин рассказал о возрождении исторических регионов России

Россию ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, и эти цели будут достигнуты, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:08

2023-09-30T00:08

2023-09-30T00:08

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb2ceb52c7ced05f2b870b962a155f70.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россию ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов, и эти цели будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. "Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов и мы обязательно добьемся поставленных целей", - сказал Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения новых регионов. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:08 true PT4M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество, видео