https://ria.ru/20230930/votum-1899603554.html

Правительство Франции избежало 18-й вотум недоверия

Правительство Франции избежало 18-й вотум недоверия - РИА Новости, 30.09.2023

Правительство Франции избежало 18-й вотум недоверия

Депутаты Национального собрания (нижняя палата французского парламента) большинством голосов отклонили очередной вотум недоверия правительству, выдвинутый... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:34

2023-09-30T10:34

2023-09-30T10:34

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Депутаты Национального собрания (нижняя палата французского парламента) большинством голосов отклонили очередной вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозицией, после решения премьер-министра Элизабет Борн принять законопроект о бюджете без голосования в парламенте. В минувшую среду Борн провела законопроект о бюджете на 2024 год без голосования в парламенте, в 12-й раз применив позволяющую сделать это статью конституции 49.3. Депутаты встретили заявление премьера свистом и начали спешно покидать зал заседаний. "Вотум недоверия… не был вынесен. Требуемое большинство - 289 (депутатов). За проголосовали 193", - говорится в сообщении на странице Нацсобрания в соцсети X. Как отмечают французские СМИ, петиция о вотуме недоверия была выдвинута коалицей NUPES (Новый народный экологический и социальный союз). Отклоненная инициатива стала уже 18-й попыткой оппозиции вынести вотум недоверия правительству Борн почти за полтора года ее работы во главе французского кабмина. Законопроект, представленный ранее министром финансов страны Брюно Ле Мэром, предусматривает увеличение бюджетов силовых ведомств, министерства образования и экологических преобразований. Он также рассчитан на то, чтобы снизить госдолг Франции до суммы меньшей, чем 3% ВВП к 2027 году. В прошлом году Борн применила статью 49.3 одиннадцать раз, чтобы провести, в том числе, законы о бюджете и непопулярную пенсионную реформу. Это стало необходимым после того, как на парламентских выборах 2022 года партия президента Эммануэля Макрона не получила абсолютного большинства в нижней палате парламента.

https://ria.ru/20230930/korsika-1899590378.html

https://ria.ru/20230925/partiya-1898397277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, элизабет борн