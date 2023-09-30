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В Никосии отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

В Никосии отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 01.10.2023

В Никосии отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

В центре столицы Кипра Никосии впервые массово отпраздновали День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T19:01

2023-09-30T19:01

2023-10-01T10:25

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АФИНЫ, 30 сен — РИА Новости. В центре столицы Кипра Никосии впервые массово отпраздновали День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили РИА Новости в Российском центре науки и культуры. Акция прошла у здания центра, вдоль которого разместили уличную экспозицию, посвященную этому событию. Уточняется, что жители города и туристы смогут ознакомиться с ней в течение еще нескольких дней."Все пространство перед РЦНК также наполнилось флагами России и Кипра, звучанием патриотических песен. Киприоты держали лозунги на греческом языке: "Нет — эскалации, да — переговорам!", "Нет НАТО — нет войны", "Нет производству военных дронов на Кипре!", "Нет финансированию ВСУ для убийства невинных людей!", "Нет обучению военных ВСУ на Кипре!", "Правительство Кипра! Кровь невинных людей и на ваших руках!" — сообщили в РЦНК.Празднование началось с православного молебна у иконы Живоносный Источник, увеличенную копию которой российские соотечественники специально изготовили к этой дате.Председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра, организатора акции, Дмитрий Апраксин в своем выступлении убедительно изложил исторические и юридические основания воссоединения. "Мы воздаем должное смелости и мужеству наших соотечественников, их несгибаемой воле и активной гражданской позиции. Пусть знают все: мы будем защищать этот выбор так же, как наши предки защищали свой народ и свою землю!" — сказал он.Посол России в Никосии Мурат Зязиков поздравил всех участников акции с праздником. Он отметил, что новые регионы влились в братскую семью народов нашей многонациональной страны. Посол поблагодарил соотечественников и друзей России за сплоченность и патриотический настрой. Военный атташе в Республике Кипр полковник Игорь Голенев заявил, что Россия не отступит и не бросит свои народы в беде. "Ничто и никто не в силах сломить нашу веру в правду и историческую справедливость. Мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Мы сделаем все для освобождения других территорий от преступного украинского режима", — сказал он. В своих выступлениях кипрские общественные деятели, присоединившиеся к празднованию знаменательной даты, осудили политику кипрских властей, поддерживающих войну с Россией. "Европа стала крупной колонией США, без суверенитета. Это, в частности, затрагивает небольшие страны из 27, такие как Кипр, который автоматически превращается в американскую и европейскую колонию, почти не имеющую и следа суверенитета как внутри страны, так и за рубежом", — сказал Микис Филаниотис, один из учредителей Международного движения русофилов.По его словам, Кипр понес огромные потери от незаконных санкций, введенных США и ЕС против России, особенно в сфере туризма и услуг. "Мы должны восстановить прямое авиасообщение с Россией. Нам нельзя как овцам следовать санкциям, введенным Западом", — подчеркнул он. Филаниотис также призвал правительство Кипра отказаться от поддержки Украины. "Мы знаем, что военная техника и боеприпасы Национальной гвардии Кипра были отправлены в Украину под давлением США. <…> Также мы знаем о заводе дронов на Кипре, который экспортирует свою продукцию на Украину. Кипр должен пересмотреть всю свою политику и наконец встать на другую сторону истории, поистине правильную", — сказал Микис Филаниотис.Христофорос Михаилидис, кипрский общественный деятель, член Ассоциации выпускников советских и российских вузов, заявил, что "коллективный Запад — это группа бандюков, с которой надо покончить раз и навсегда". По его словам, Россия сейчас находится на передовой в этой борьбе. "Работайте, братья", — сказал Михаилидис. Мероприятие завершилось коллективным исполнением гимна России. "Несмотря на протесты и организованные множественные, но безуспешные провокации посольства Украины на Кипре, мероприятие прошло без происшествий, безопасность обеспечивалась полицией Кипра", — сообщили в РЦНК.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655520.html

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

https://ria.ru/20230930/urok-1899651643.html

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в мире, россия, мурат зязиков, вооруженные силы украины, кипр, рцнк, никосия (город), нато