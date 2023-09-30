https://ria.ru/20230930/voditel-1899626639.html
Против водителя, сбившего пять человек в Москве, завели дело
Против водителя, сбившего пять человек в Москве, завели дело - РИА Новости, 30.09.2023
Против водителя, сбившего пять человек в Москве, завели дело
Против водителя, сбившего пять человек, в том числе двух маленьких девочек в пятницу вечером в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщил РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:21
2023-09-30T14:21
2023-09-30T14:21
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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авто
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Против водителя, сбившего пять человек, в том числе двух маленьких девочек в пятницу вечером в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - это девочки 2011 и 2013 годов рождения. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. "В отношении водителя, устроившего ДТП, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - это лишение свободы вплоть до 7 лет.
https://ria.ru/20230930/kolyaska-1899601638.html
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), mercedes, россия, авто
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes, Россия, Авто
Против водителя, сбившего пять человек в Москве, завели дело
Против водителя, сбившего пять человек в Москве, завели дело о нарушении ПДД