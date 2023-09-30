https://ria.ru/20230930/venesuela-1899641271.html

Госдума и Национальная Ассамблея Венесуэлы договорились о сотрудничестве

Госдума и Национальная Ассамблея Венесуэлы договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 30.09.2023

Госдума и Национальная Ассамблея Венесуэлы договорились о сотрудничестве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес подписали соглашение между ГД и... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:41

2023-09-30T16:41

2023-09-30T16:41

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригес Гомес подписали соглашение между ГД и Национальной Ассамблеей Венесуэлы о сотрудничестве, сообщается на сайте Госдумы. Володин в субботу встретился со спикером Национальной Ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом Гомесом. Они обсудили развитие межпарламентских связей России и Венесуэлы. Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". "По итогам встречи Вячеслав Володин и Хорхе Родригес Гомес подписали соглашение между Государственной Думой и Национальной Ассамблеей Венесуэлы о сотрудничестве", - сказано на сайте Госдумы. Этот шаг придаст импульс развитию межпарламентского диалога и расширению двустороннего сотрудничества, отметил председатель ГД. Володин подчеркнул, что отношения между Россией и Венесуэлой развиваются благодаря президентам - Владимиру Путину и Николасу Мадуро. Задача парламентов - вывести диалог на качественно новый уровень, законодательно обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых главами государств, добавил Володин. "У нас есть большие возможности для того, чтобы внести свой вклад в развитие отношений между нашими народами и странами. Венесуэлу и Россию связывают не только узы дружбы и давние отношения. Мы партнеры и единомышленники, выступаем за многополярный мир, построение справедливого миропорядка", - подчеркнул председатель Госдумы. Спикер парламента Венесуэлы поблагодарил за приглашение принять участие в парламентской конференции "Россия - Латинская Америка". По словам Хорхе Родригеса Гомеса, участие делегации его страны станет "еще одним свидетельством того, как крепнут связи между народами". "Однополярный мир прекратил свое существование. Исчез мировой жандарм, который говорил нам, как мы должны себя вести и с кем мы должны общаться. Как и вы, мы выступаем за существование многополярного мира - мира, основанного на сотрудничестве, уважении, соблюдении права на независимость и суверенитет", - отметил Хорхе Родригес Гомес. При этом Володин отметил, что за пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем на 47%. "Это очень хороший результат взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал спикер ГД. "Все наше сотрудничество и в области торговли, и в военно-технической области, агропромышленного комплекса, технологий, здравоохранения всегда строилось на основе братских отношений, без какого‑либо принуждения и доминирования", - добавил Хорхе Родригес Гомес. Володин пригласил Хорхе Родригеса Гомеса еще раз посетить Россию. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки. В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html

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Варвара Скокшина

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