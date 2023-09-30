https://ria.ru/20230930/uslovie-1899668685.html

Спецоперация, 30 сентября: Медведев назвал условие прекращения СВО

Спецоперация, 30 сентября: Медведев назвал условие прекращения СВО - РИА Новости, 30.09.2023

Спецоперация, 30 сентября: Медведев назвал условие прекращения СВО

О поздравлении Владимира Путина с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявлении зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T21:04

2023-09-30T21:04

2023-09-30T21:19

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

украина

белгородская область

андрей алексеенко

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. О поздравлении Владимира Путина с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявлении зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о спецоперации и атаках Киева на российские регионы — в материале РИА Новости.Путин: страна делает общее делоВладимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он отметил, что год назад произошло историческое и судьбоносное событие. Глава государства поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой. Он подчеркнул, что, защищая соотечественников в Донбассе и Новороссии, они защищают саму Россию, сражаются за суверенитет, духовные ценности и единство. Президент также отметил, что все российские регионы оказывают помощь Донбассу и Новороссии, восстанавливая инфраструктуру городов и поселков, вся большая единая страна делает общее дело и созидает общее будущее. Россия уже вложила в Херсонскую область больше, чем Украина за 30 лет пребывания региона в ее составе, заявил в интервью РИА Новости глава правительства области Андрей Алексеенко. Он добавил, что толчком для развития региона стала программа социально-экономического развития на годы вперед, разработанная по поручению Владимира Путина. Медведев: СВО будет идти до уничтожения киевского режимаЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима. По его словам, победа будет за Москвой, "а новых регионов в составе России будет больше". Он также отметил, что на референдумах год назад жители новых регионов "приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством". Западная поддержка КиеваПредседатель комитета бундестага по обороне и известная лоббист немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke заявила, что Германии следует немедленно поставить на Украину ракеты дальнего действия Taurus для ударов по российским позициям в Крыму. По ее словам, международное право позволяет Киеву атаковать военные объекты на территории России. Ранее она опубликовала у себя в соцсети X фото, на котором она держит подаренный ей украинскими активистами торт со съедобной моделью истребителя с ракетами и словами благодарности за ее позицию. Ракеты Taurus имеют дальность действия в 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. Террористические атаки УкраиныМинувшей ночью система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду и над Белгородским районом. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Как уточнили в Минобороны, около 3:45 мск в Белгородской области удалось пресечь попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурные средства ПВО уничтожили все цели.Позднее губернатор Белгородской области отметил, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по восьми муниципалитетам Белгородской области более 87 боеприпасов различного типа, из которых семь взрывных устройств было сброшено с дронов. В ночь на субботу губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что энергоснабжение в поселке Погар было нарушено в результате атаки украинских террористов, пострадавших нет. Электроснабжение в Погаре было восстановлено к 7:00 по местному времени.Ход спецоперацииЗа последние сутки ВСУ в зоне спецоперации на всех направлениях потеряли убитыми и ранеными около 700 военнослужащих. Российскими группировками войск уничтожено восемь единиц бронетехники, 14 самоходных и буксируемых гаубиц. Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в 102 районах. Уничтожены три склада боеприпасов бригад ВСУ. За сутки российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20230930/kontsert-1899655133.html

https://ria.ru/20230930/byudzhet-1899656252.html

https://ria.ru/20230930/viking-1899658391.html

https://ria.ru/20230930/istrebitel-1899663684.html

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россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, андрей алексеенко, владимир путин