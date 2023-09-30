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Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
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17:55 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/urok-1899651643.html
Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией
Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр просвещения России Сергей Кравцов, находящийся с рабочим визитом в Самарской области, провели для... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:55
2023-09-30T17:55
общество
россия
самарская область
донбасс
дмитрий азаров
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр просвещения России Сергей Кравцов, находящийся с рабочим визитом в Самарской области, провели для школьников урок, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией; тематическое занятие состоялось в крупнейшей школе региона — современном образовательном центре "Галактика" в Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства. Глава региона рассказал, что город-побратим Самары на Донбассе – город Снежное, где при поддержки области восстанавливаются школы. "Самарская область включалась в восстановление и помощь Донбассу. В городе Снежное мы восстанавливаем школы, и там ребята 1 сентября также пошли в обновленные школы, которые они не узнали благодаря труду жителей Самарской области, в том числе жителей Тольятти. Мы крепим дружбу с героическими жителями Донбасса, как раз помогая восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, конкретно в городе Снежное, Я там неоднократно был и, конечно, люди там знают, какую помощь сегодня им оказывает Россия, Самарская область, и, конечно, они счастливы, что воссоединились со своей великой прекрасной Родиной – Россией. &lt;…&gt;", – отметил Азаров, слова которого привели в пресс-службе. Министр и губернатор осмотрели образовательный центр "Галактика", который рассчитан на 1,6 тысячи учеников. Здесь также располагается крупнейший в городе школьный музей "Герои нашего времени". Он посвящен строителям Автограда, почетным гражданам города, а также участникам специальной военной операции. "Находясь в школьном музее, мы уверены в том, что гордость за свою страну, настоящая любовь, которая является патриотизмом, будет в каждом ученике. Я был здесь неоднократно, когда школа строилась. Конечно, очень важно, что мы посоветовались с педагогами и родителями по оформлению школы. Все получилось - школа роскошная, потрясающая. По радостным лицам учеников мы видим, как им нравится, как они восхищены и гордятся своей школой. Вот эта гордость должна быть гордостью за свой город, за нашу великую и прекрасную Родину – Россию", – подчеркнул губернатор. Глава региона поблагодарил министра за внимание и поддержку Самарской области. Кравцов, в свою очередь, отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр. "Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова. Образовательный центр "Галактика" был открыт 1 сентября 2023 года. В учреждении – 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой. Открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и телестудия, напомнили в пресс-службе.
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общество, россия, самарская область, донбасс, дмитрий азаров, сергей кравцов
Общество, Россия, Самарская область, Донбасс, Дмитрий Азаров, Сергей Кравцов

Самарский губернатор провел урок о воссоединении новых регионов с Россией

© Фото : пресс-службы правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел урок о воссоединении новых регионов с Россией
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел урок о воссоединении новых регионов с Россией - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : пресс-службы правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел урок о воссоединении новых регионов с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр просвещения России Сергей Кравцов, находящийся с рабочим визитом в Самарской области, провели для школьников урок, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией; тематическое занятие состоялось в крупнейшей школе региона — современном образовательном центре "Галактика" в Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.
Глава региона рассказал, что город-побратим Самары на Донбассе – город Снежное, где при поддержки области восстанавливаются школы.
«
"Самарская область включалась в восстановление и помощь Донбассу. В городе Снежное мы восстанавливаем школы, и там ребята 1 сентября также пошли в обновленные школы, которые они не узнали благодаря труду жителей Самарской области, в том числе жителей Тольятти. Мы крепим дружбу с героическими жителями Донбасса, как раз помогая восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, конкретно в городе Снежное, Я там неоднократно был и, конечно, люди там знают, какую помощь сегодня им оказывает Россия, Самарская область, и, конечно, они счастливы, что воссоединились со своей великой прекрасной Родиной – Россией. <…>", – отметил Азаров, слова которого привели в пресс-службе.
Министр и губернатор осмотрели образовательный центр "Галактика", который рассчитан на 1,6 тысячи учеников. Здесь также располагается крупнейший в городе школьный музей "Герои нашего времени". Он посвящен строителям Автограда, почетным гражданам города, а также участникам специальной военной операции.
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«
"Находясь в школьном музее, мы уверены в том, что гордость за свою страну, настоящая любовь, которая является патриотизмом, будет в каждом ученике. Я был здесь неоднократно, когда школа строилась. Конечно, очень важно, что мы посоветовались с педагогами и родителями по оформлению школы. Все получилось - школа роскошная, потрясающая. По радостным лицам учеников мы видим, как им нравится, как они восхищены и гордятся своей школой. Вот эта гордость должна быть гордостью за свой город, за нашу великую и прекрасную Родину – Россию", – подчеркнул губернатор.
Глава региона поблагодарил министра за внимание и поддержку Самарской области. Кравцов, в свою очередь, отметил, что все показатели нацпроекта "Образование" в области исполняются в срок, а регион стал одним из первых, где в каждой школе создан школьный театр.
«
"Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - приводятся слова Кравцова.
Образовательный центр "Галактика" был открыт 1 сентября 2023 года. В учреждении – 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой. Открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и телестудия, напомнили в пресс-службе.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Кравцов поздравил школьников с Днем воссоединения новых регионов с Россией
16:36
 
ОбществоРоссияСамарская областьДонбассДмитрий АзаровСергей Кравцов
 
 
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