https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html
Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины
Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2023
Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины
У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Нерешенный в конгрессе вопрос бюджета может вскоре лишить ВСУ поставок оружия. Как внутриамериканские проблемы... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:00
2023-09-30T08:00
2023-09-30T08:09
киев
сша
украина
джо байден
кевин маккарти
джон кирби
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 сент — РИА Новости, Виктор Жданов. У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Нерешенный в конгрессе вопрос бюджета может вскоре лишить ВСУ поставок оружия. Как внутриамериканские проблемы ведут Украину к поражению — в материале РИА Новости.Не успеют — проиграютКоординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что средств на военную поддержку Киева остается только на несколько недель. И призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов."Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях помогать Украине дальше осенью и зимой", — сказал он телеканалу CNN.Без американских поставок Украина давно бы потерпела поражение, напомнил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Этого, к слову, не скрывает и Зеленский. В то же время, отмечает Ходжес, администрация Джо Байдена не смогла объяснить рядовым американцам, зачем их налоги тратят на финансирование Киева в таком количестве.Заложник УкраиныУже несколько месяцев конгресс никак не договорится насчет бюджета, возникла угроза шатдауна. Согласно совместному опросу телеканала ABC News и газеты Washington Post, в приостановке работы правительства 40% американцев обвинили бы Байдена и демократов. По данным The New York Times, столько же — против нынешних трат на Украину.В свою очередь, Байден перекладывает ответственность на республиканцев. Он согласовал со спикером палаты представителей Кевином Маккарти сокращение дефицита бюджета на триллион долларов в течение следующих десяти лет. Но 30 парламентариев в письме Белому дому отклонили запрос на более двух десятков миллиардов для Украины. "Небольшая группа радикально настроенных депутатов не хочет выполнять договоренности, и всем в Америке придется расплачиваться за это", — посетовал американский президент.Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что Байден не имеет права превращать США в "заложника финансирования Украины". Возмутило его и то, что Киев направляет американские деньги на невоенные нужды. "Часть средств идет на государственные зарплаты", — указал он.Пытаясь выйти из парламентского тупика, республиканцы рассмотрели вариант сокращения помощи Украине в долгосрочном законопроекте о расходах на Пентагон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это может удовлетворить сторонников жесткой линии.Помощи будет меньшеВ самый разгар бюджетных споров Зеленский посетил США. На заседание парламента его, как и предупреждал Маккарти, не пустили. Он встретился с представителями конгресса, где от него потребовали четкого плана по достижению победы. В Киеве, очевидно, рассчитывали на более радушный прием.Пока сенат представил сокращенную программу помощи Украине: до 17 ноября 4,5 миллиарда долларов выделит Пентагон и 1,65 миллиарда — Госдеп. Маккарти против дополнительного финансирования. "Они делают выбор в пользу Киева, а не американцев. Я знаю, там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — подчеркнул он.Главный научный сотрудник Института Канады и США Владимир Васильев в беседе с РИА Новости отметил, что трудности для киевского режима возникнут уже после окончания действия временного бюджета. "Помогать продолжат, но в меньших объемах. Вероятно, администрация Байдена надеется пропихнуть остальные 18 миллиардов под другие резолюции на 2024-й", — рассуждает эксперт.По его словам, лед тронулся, просматривается курс на постепенное сокращение поддержки. В США набирает обороты предвыборная кампания, и все внимание сосредоточено на внутренних проблемах. Кроме того, Украина — приоритет внешней политики лично Байдена. Если его отговорят идти на второй срок, то со спонсированием Киева могут покончить."Двадцать четыре миллиарда Зеленский не получит, но что-то все-таки дадут. Минимум четыре с половиной. Если хорошо поторгуются — 10-12", — полагает политолог Ростислав Ищенко.И это не значит, что все достанется Киеву. "Многое направят в американские ведомства, обеспечивающие военные поставки. Сейчас американцы стараются меньше давать украинцам денег напрямую, чтобы не разворовывали", — уточняет Ищенко.Это скажется на ВСУ, но не сразу. На первые два-три месяца следующего года хватит, подчеркивает эксперт. Кроме того, есть страны Евросоюза, а также Канада, Япония и Великобритания — вторая по финансированию киевского режима. В Лондоне настроены крайне агрессивно. Тем не менее невозможность для Запада в целом обеспечивать поставки в нужных объемах уже дает о себе знать.
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РИА Новости
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киев, сша, украина, джо байден, кевин маккарти, джон кирби, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика
Киев, США, Украина, Джо Байден, Кевин Маккарти, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Политика
Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины
В конгрессе США нет единства по поводу выделения денег Киеву
МОСКВА, 30 сент — РИА Новости, Виктор Жданов. У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Нерешенный в конгрессе вопрос бюджета может вскоре лишить ВСУ поставок оружия. Как внутриамериканские проблемы ведут Украину к поражению — в материале РИА Новости.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что средств на военную поддержку Киева остается только на несколько недель. И призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов.
"Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях помогать Украине дальше осенью и зимой", — сказал он телеканалу CNN.
Без американских поставок Украина давно бы потерпела поражение, напомнил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Этого, к слову, не скрывает и Зеленский. В то же время, отмечает Ходжес, администрация Джо Байдена не смогла объяснить рядовым американцам, зачем их налоги тратят на финансирование Киева в таком количестве.
Уже несколько месяцев конгресс никак не договорится насчет бюджета, возникла угроза шатдауна. Согласно совместному опросу телеканала ABC News и газеты Washington Post, в приостановке работы правительства 40% американцев обвинили бы Байдена и демократов. По данным The New York Times, столько же — против нынешних трат на Украину.
В свою очередь, Байден перекладывает ответственность на республиканцев. Он согласовал со спикером палаты представителей Кевином Маккарти сокращение дефицита бюджета на триллион долларов в течение следующих десяти лет. Но 30 парламентариев в письме Белому дому отклонили запрос на более двух десятков миллиардов для Украины. "Небольшая группа радикально настроенных депутатов не хочет выполнять договоренности, и всем в Америке придется расплачиваться за это", — посетовал американский президент.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что Байден не имеет права превращать США в "заложника финансирования Украины". Возмутило его и то, что Киев направляет американские деньги на невоенные нужды. "Часть средств идет на государственные зарплаты", — указал он.
Пытаясь выйти из парламентского тупика, республиканцы рассмотрели вариант сокращения помощи Украине в долгосрочном законопроекте о расходах на Пентагон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это может удовлетворить сторонников жесткой линии.
В самый разгар бюджетных споров Зеленский посетил США. На заседание парламента его, как и предупреждал Маккарти, не пустили. Он встретился с представителями конгресса, где от него потребовали четкого плана по достижению победы. В Киеве, очевидно, рассчитывали на более радушный прием.
Пока сенат представил сокращенную программу помощи Украине: до 17 ноября 4,5 миллиарда долларов выделит Пентагон и 1,65 миллиарда — Госдеп. Маккарти против дополнительного финансирования. "Они делают выбор в пользу Киева, а не американцев. Я знаю, там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — подчеркнул он.
Главный научный сотрудник Института Канады и США Владимир Васильев в беседе с РИА Новости отметил, что трудности для киевского режима возникнут уже после окончания действия временного бюджета. "Помогать продолжат, но в меньших объемах. Вероятно, администрация Байдена надеется пропихнуть остальные 18 миллиардов под другие резолюции на 2024-й", — рассуждает эксперт.
По его словам, лед тронулся, просматривается курс на постепенное сокращение поддержки. В США набирает обороты предвыборная кампания, и все внимание сосредоточено на внутренних проблемах. Кроме того, Украина — приоритет внешней политики лично Байдена. Если его отговорят идти на второй срок, то со спонсированием Киева могут покончить.
"Двадцать четыре миллиарда Зеленский не получит, но что-то все-таки дадут. Минимум четыре с половиной. Если хорошо поторгуются — 10-12", — полагает политолог Ростислав Ищенко.
И это не значит, что все достанется Киеву. "Многое направят в американские ведомства, обеспечивающие военные поставки. Сейчас американцы стараются меньше давать украинцам денег напрямую, чтобы не разворовывали", — уточняет Ищенко.
Это скажется на ВСУ, но не сразу. На первые два-три месяца следующего года хватит, подчеркивает эксперт. Кроме того, есть страны Евросоюза, а также Канада, Япония и Великобритания — вторая по финансированию киевского режима. В Лондоне настроены крайне агрессивно. Тем не менее невозможность для Запада в целом обеспечивать поставки в нужных объемах уже дает о себе знать.
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