https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html

Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины

Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины - РИА Новости, 30.09.2023

Лед тронулся. США сворачивают поддержку Украины

У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Нерешенный в конгрессе вопрос бюджета может вскоре лишить ВСУ поставок оружия. Как внутриамериканские проблемы... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:09

киев

сша

украина

джо байден

кевин маккарти

джон кирби

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 сент — РИА Новости, Виктор Жданов. У Вашингтона заканчиваются деньги для Киева. Нерешенный в конгрессе вопрос бюджета может вскоре лишить ВСУ поставок оружия. Как внутриамериканские проблемы ведут Украину к поражению — в материале РИА Новости.Не успеют — проиграютКоординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что средств на военную поддержку Киева остается только на несколько недель. И призвал законодателей поспешить с выделением 24 миллиардов долларов."Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях помогать Украине дальше осенью и зимой", — сказал он телеканалу CNN.Без американских поставок Украина давно бы потерпела поражение, напомнил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Этого, к слову, не скрывает и Зеленский. В то же время, отмечает Ходжес, администрация Джо Байдена не смогла объяснить рядовым американцам, зачем их налоги тратят на финансирование Киева в таком количестве.Заложник УкраиныУже несколько месяцев конгресс никак не договорится насчет бюджета, возникла угроза шатдауна. Согласно совместному опросу телеканала ABC News и газеты Washington Post, в приостановке работы правительства 40% американцев обвинили бы Байдена и демократов. По данным The New York Times, столько же — против нынешних трат на Украину.В свою очередь, Байден перекладывает ответственность на республиканцев. Он согласовал со спикером палаты представителей Кевином Маккарти сокращение дефицита бюджета на триллион долларов в течение следующих десяти лет. Но 30 парламентариев в письме Белому дому отклонили запрос на более двух десятков миллиардов для Украины. "Небольшая группа радикально настроенных депутатов не хочет выполнять договоренности, и всем в Америке придется расплачиваться за это", — посетовал американский президент.Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол считает, что Байден не имеет права превращать США в "заложника финансирования Украины". Возмутило его и то, что Киев направляет американские деньги на невоенные нужды. "Часть средств идет на государственные зарплаты", — указал он.Пытаясь выйти из парламентского тупика, республиканцы рассмотрели вариант сокращения помощи Украине в долгосрочном законопроекте о расходах на Пентагон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Это может удовлетворить сторонников жесткой линии.Помощи будет меньшеВ самый разгар бюджетных споров Зеленский посетил США. На заседание парламента его, как и предупреждал Маккарти, не пустили. Он встретился с представителями конгресса, где от него потребовали четкого плана по достижению победы. В Киеве, очевидно, рассчитывали на более радушный прием.Пока сенат представил сокращенную программу помощи Украине: до 17 ноября 4,5 миллиарда долларов выделит Пентагон и 1,65 миллиарда — Госдеп. Маккарти против дополнительного финансирования. "Они делают выбор в пользу Киева, а не американцев. Я знаю, там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США", — подчеркнул он.Главный научный сотрудник Института Канады и США Владимир Васильев в беседе с РИА Новости отметил, что трудности для киевского режима возникнут уже после окончания действия временного бюджета. "Помогать продолжат, но в меньших объемах. Вероятно, администрация Байдена надеется пропихнуть остальные 18 миллиардов под другие резолюции на 2024-й", — рассуждает эксперт.По его словам, лед тронулся, просматривается курс на постепенное сокращение поддержки. В США набирает обороты предвыборная кампания, и все внимание сосредоточено на внутренних проблемах. Кроме того, Украина — приоритет внешней политики лично Байдена. Если его отговорят идти на второй срок, то со спонсированием Киева могут покончить."Двадцать четыре миллиарда Зеленский не получит, но что-то все-таки дадут. Минимум четыре с половиной. Если хорошо поторгуются — 10-12", — полагает политолог Ростислав Ищенко.И это не значит, что все достанется Киеву. "Многое направят в американские ведомства, обеспечивающие военные поставки. Сейчас американцы стараются меньше давать украинцам денег напрямую, чтобы не разворовывали", — уточняет Ищенко.Это скажется на ВСУ, но не сразу. На первые два-три месяца следующего года хватит, подчеркивает эксперт. Кроме того, есть страны Евросоюза, а также Канада, Япония и Великобритания — вторая по финансированию киевского режима. В Лондоне настроены крайне агрессивно. Тем не менее невозможность для Запада в целом обеспечивать поставки в нужных объемах уже дает о себе знать.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

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киев, сша, украина, джо байден, кевин маккарти, джон кирби, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика