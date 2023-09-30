https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 30.09.2023
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине
Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:03
2023-09-30T09:03
2023-09-30T09:03
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express."Роберт Фицо пообещал отменить санкции, направленные против России, положить конец поставкам военной помощи Словакии Украине, и даже не позволить Киеву вступить в НАТО", — говорится в материале.Обозреватели посчитали, что победа этой партии на парламентских выборах сыграет на руку российскому руководству."На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — подчеркнули журналисты.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.
https://ria.ru/20230925/proschet-1898511488.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, НАТО
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине
DE: победа партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине