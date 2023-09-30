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"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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09:03 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 30.09.2023
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине
Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:03
2023-09-30T09:03
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express.&quot;Роберт Фицо пообещал отменить санкции, направленные против России, положить конец поставкам военной помощи Словакии Украине, и даже не позволить Киеву вступить в НАТО&quot;, — говорится в материале.Обозреватели посчитали, что победа этой партии на парламентских выборах сыграет на руку российскому руководству.&quot;На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы&quot;, — подчеркнули журналисты.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, НАТО
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине

DE: победа партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express.
«

"Роберт Фицо пообещал отменить санкции, направленные против России, положить конец поставкам военной помощи Словакии Украине, и даже не позволить Киеву вступить в НАТО", — говорится в материале.

Обозреватели посчитали, что победа этой партии на парламентских выборах сыграет на руку российскому руководству.
«

"На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — подчеркнули журналисты.

Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.
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В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоНАТО
 
 
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