https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html

"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине

"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине - РИА Новости, 30.09.2023

"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине

Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:03

2023-09-30T09:03

2023-09-30T09:03

в мире

украина

словакия

россия

роберт фицо

нато

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Победа оппозиционной партии Smer на парламентских выборах в Словакии угрожает Украине, пишет Daily Express."Роберт Фицо пообещал отменить санкции, направленные против России, положить конец поставкам военной помощи Словакии Украине, и даже не позволить Киеву вступить в НАТО", — говорится в материале.Обозреватели посчитали, что победа этой партии на парламентских выборах сыграет на руку российскому руководству."На Западе боятся, что Россия может получить нового союзника в самом сердце Европы", — подчеркнули журналисты.Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям - не менее семи процентов.

https://ria.ru/20230925/proschet-1898511488.html

украина

словакия

россия

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, нато