В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в восьми регионах страны
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога первой прозвучала в Харьковской области Украины (в 10.00 мск), в остальных регионах тревога раздалась в период с 10.07 по 10.19. Также тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областях.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в районе города Южное в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.