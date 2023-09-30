https://ria.ru/20230930/trevoga-1899596837.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье - РИА Новости, 30.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье

В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:31

2023-09-30T09:31

2023-09-30T14:59

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. "Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области", — написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе объявили в 8:36 (совпадает с мск)."В Запорожье были слышны звуки взрыва", — сообщило украинское издание "Общественные новости" в Telegram-канале.Спустя некоторое время портал сообщил о повторных взрывах в городе.В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.В ночь на субботу сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Как сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, в регионе получил повреждения объект инфраструктуры. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об ударе по заводу в Херсоне, подконтрольном ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230927/svo-1898899885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область