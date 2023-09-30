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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье - РИА Новости, 30.09.2023
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09:31 30.09.2023 (обновлено: 14:59 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/trevoga-1899596837.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье - РИА Новости, 30.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье
В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:31
2023-09-30T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. "Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области", — написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе объявили в 8:36 (совпадает с мск)."В Запорожье были слышны звуки взрыва", — сообщило украинское издание "Общественные новости" в Telegram-канале.Спустя некоторое время портал сообщил о повторных взрывах в городе.В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.В ночь на субботу сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Как сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, в регионе получил повреждения объект инфраструктуры. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об ударе по заводу в Херсоне, подконтрольном ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230927/svo-1898899885.html
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье

"Страна.ua": около города Южное в Одесской области прогремел взрыв

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ.
«
"Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области", — написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе объявили в 8:36 (совпадает с мск).
"В Запорожье были слышны звуки взрыва", — сообщило украинское издание "Общественные новости" в Telegram-канале.
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Спустя некоторое время портал сообщил о повторных взрывах в городе.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.
В ночь на субботу сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины.
Как сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, в регионе получил повреждения объект инфраструктуры. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об ударе по заводу в Херсоне, подконтрольном ВСУ.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская область
 
 
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