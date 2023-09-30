https://ria.ru/20230930/trevoga-1899596837.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье - РИА Новости, 30.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье
В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:31
2023-09-30T09:31
2023-09-30T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Одесской области и подконтрольном Киеву Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили местные СМИ. "Сообщают о взрыве в районе города Южное Одесской области", — написало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе объявили в 8:36 (совпадает с мск)."В Запорожье были слышны звуки взрыва", — сообщило украинское издание "Общественные новости" в Telegram-канале.Спустя некоторое время портал сообщил о повторных взрывах в городе.В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу.В ночь на субботу сигнал об опасности прозвучал в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Как сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, в регионе получил повреждения объект инфраструктуры. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил об ударе по заводу в Херсоне, подконтрольном ВСУ. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230927/svo-1898899885.html
https://ria.ru/20230930/zavod-1899590938.html
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области и Запорожье
"Страна.ua": около города Южное в Одесской области прогремел взрыв