https://ria.ru/20230930/stambul-1899633101.html
Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре
Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре - РИА Новости, 30.09.2023
Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре
Турецкие силовики раскрыли в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, сообщает... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:27
2023-09-30T15:27
2023-09-30T15:27
туризм
новости - туризм
стамбул
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e6ec1cba56e4922f3a35b0a8d648268.jpg
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Турецкие силовики раскрыли в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, сообщает газета Cumhuriyet. По данным издания, речь идет о баре Oasis в районе Ортакёй на берегу Босфора. "Сотрудники ночного клуба зазывали одиноких мужчин-туристов на популярных туристических улицах попить вместе пива, под этим предлогом приводя их в клуб. В заведении девушки, изображавшие клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет в 100 тысяч лир (более 3650 долларов) и выше и требовали оплаты, угрожая туристу", - пишет издание. Пострадавшие туристы обращались в полицию неоднократно, но сотрудников и владельцев бара оправдывали раз за разом, так как дела заводили по статье "мошенничество", но доказательств вины не хватало. В общей сложности силовики Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности зафиксировали не менее 80 таких эпизодов с 2021 года, которые генпрокуратура решила объединить в одно дело. В результате проведенной в четырех провинциях операции задержаны 21 человек, в том числе и женщины, участвовавшие в схеме. "Клуб опозорил нас на весь мир", - говорится в статье. В частности, в сервисе Google Maps мужчины в комментариях о клубе жалуются на то, что им пришлось заплатить суммы от 750 до 4 тысяч долларов, так как им угрожали силой "вышибалы". Ряд комментаторов указали, что им "подсыпали что-то в напиток", несколько отзывов написаны на русском языке.
https://ria.ru/20230712/turist-1883538241.html
https://ria.ru/20230615/turtsiya-1878276401.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c8e83cca501a5f9e248be869005186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, стамбул, турция
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Турция
Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре
Турецкие силовики раскрыли схему обмана мужчин-туристов в стамбульском баре
СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости.
Турецкие силовики раскрыли в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, сообщает газета Cumhuriyet
.
По данным издания, речь идет о баре Oasis
в районе Ортакёй на берегу Босфора
.
"Сотрудники ночного клуба зазывали одиноких мужчин-туристов на популярных туристических улицах попить вместе пива, под этим предлогом приводя их в клуб. В заведении девушки, изображавшие клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет в 100 тысяч лир (более 3650 долларов) и выше и требовали оплаты, угрожая туристу", - пишет издание.
Пострадавшие туристы обращались в полицию неоднократно, но сотрудников и владельцев бара оправдывали раз за разом, так как дела заводили по статье "мошенничество", но доказательств вины не хватало.
Эксперты назвали самые частые нарушения, совершаемые туристами
В общей сложности силовики Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности зафиксировали не менее 80 таких эпизодов с 2021 года, которые генпрокуратура решила объединить в одно дело. В результате проведенной в четырех провинциях операции задержаны 21 человек, в том числе и женщины, участвовавшие в схеме.
"Клуб опозорил нас на весь мир", - говорится в статье.
В частности, в сервисе Google Maps мужчины в комментариях о клубе жалуются на то, что им пришлось заплатить суммы от 750 до 4 тысяч долларов, так как им угрожали силой "вышибалы". Ряд комментаторов указали, что им "подсыпали что-то в напиток", несколько отзывов написаны на русском языке.
Эксперты рассказали про новый способ мошенничества в Турции