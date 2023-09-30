https://ria.ru/20230930/stambul-1899633101.html

Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре

Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре - РИА Новости, 30.09.2023

Турецкие силовики раскрыли схему обмана туристов в стамбульском баре

Турецкие силовики раскрыли в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, сообщает... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:27

2023-09-30T15:27

2023-09-30T15:27

туризм

новости - туризм

стамбул

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e6ec1cba56e4922f3a35b0a8d648268.jpg

СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Турецкие силовики раскрыли в Стамбуле масштабную схему обмана мужчин-туристов в баре, где их заставляли заплатить колоссальную сумму под угрозами, сообщает газета Cumhuriyet. По данным издания, речь идет о баре Oasis в районе Ортакёй на берегу Босфора. "Сотрудники ночного клуба зазывали одиноких мужчин-туристов на популярных туристических улицах попить вместе пива, под этим предлогом приводя их в клуб. В заведении девушки, изображавшие клиентов, присаживались за столик к туристу и заказывали подряд коктейли. В итоге мужчине предъявляли счет в 100 тысяч лир (более 3650 долларов) и выше и требовали оплаты, угрожая туристу", - пишет издание. Пострадавшие туристы обращались в полицию неоднократно, но сотрудников и владельцев бара оправдывали раз за разом, так как дела заводили по статье "мошенничество", но доказательств вины не хватало. В общей сложности силовики Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности зафиксировали не менее 80 таких эпизодов с 2021 года, которые генпрокуратура решила объединить в одно дело. В результате проведенной в четырех провинциях операции задержаны 21 человек, в том числе и женщины, участвовавшие в схеме. "Клуб опозорил нас на весь мир", - говорится в статье. В частности, в сервисе Google Maps мужчины в комментариях о клубе жалуются на то, что им пришлось заплатить суммы от 750 до 4 тысяч долларов, так как им угрожали силой "вышибалы". Ряд комментаторов указали, что им "подсыпали что-то в напиток", несколько отзывов написаны на русском языке.

https://ria.ru/20230712/turist-1883538241.html

https://ria.ru/20230615/turtsiya-1878276401.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, стамбул, турция