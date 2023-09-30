https://ria.ru/20230930/splochennost-1899573423.html

Путин поблагодарил россиян за сплоченность

Путин поблагодарил россиян за сплоченность - РИА Новости, 30.09.2023

Путин поблагодарил россиян за сплоченность

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что защищая соотечественников в Донбассе и Новороссии, они... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T00:07

2023-09-30T00:07

2023-09-30T00:41

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотический настрой, заявив, что защищая соотечественников в Донбассе и Новороссии, они защищают саму Россию, сражаются за суверенитет, духовные ценности и единство. "Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестер народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное – защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию. Вместе сражаемся за родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой", - сказал Путин в видеообращении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/reshitelnost-1899573169.html

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донбасс

новороссия

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:07 true PT4M14S

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия, общество