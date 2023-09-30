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СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:47 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899650398.html
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ
Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщает издание "Страна.ua" в своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:47
2023-09-30T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьковская область
владимир путин
страна.ua
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале со ссылкой на начальника харьковского гарнизона Сергея Мельника. &quot;Девяносто процентов украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине - ред.)...&quot;, - цитирует Мельника.По словам начальника харьковского гарнизона, которые приводит издание, российские войска "знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР". Он добавил, что первые удары ВС РФ были нанесены именно по этим целям. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, россия, украина, харьковская область, владимир путин, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Путин, Страна.ua
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ

Страна.ua: в первые дни СВО в Харьковской области было уничтожено 90% ПВО ВСУ

© AP Photo / Sergei GritsБаза украинской ПВО в Мариуполе
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Sergei Grits
База украинской ПВО в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале со ссылкой на начальника харьковского гарнизона Сергея Мельника.
«

"Девяносто процентов украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине - ред.)...", - цитирует Мельника.

По словам начальника харьковского гарнизона, которые приводит издание, российские войска "знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР". Он добавил, что первые удары ВС РФ были нанесены именно по этим целям.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ПутинСтрана.ua
 
 
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