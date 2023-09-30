https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899650398.html
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ
Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщает издание "Страна.ua" в своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:47
2023-09-30T17:47
2023-09-30T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьковская область
владимир путин
страна.ua
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780110509_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_938024c5614b71a0f46508be77f39645.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Практически 90% украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни российской спецоперации на Украине, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале со ссылкой на начальника харьковского гарнизона Сергея Мельника. "Девяносто процентов украинской ПВО в Харьковской области было уничтожено в первые дни (российской спецоперации на Украине - ред.)...", - цитирует Мельника.По словам начальника харьковского гарнизона, которые приводит издание, российские войска "знали расположение и схемы всех командных пунктов ПВО, возведенных еще при СССР". Он добавил, что первые удары ВС РФ были нанесены именно по этим целям. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230930/lantset-1899575653.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780110509_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_26bb91caced19a6a80d36878f953d56e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, харьковская область, владимир путин, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Путин, Страна.ua
СМИ: в первые дни СВО в Харьковской области уничтожили 90 процентов ПВО ВСУ
Страна.ua: в первые дни СВО в Харьковской области было уничтожено 90% ПВО ВСУ