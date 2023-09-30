https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899626307.html

В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов

В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2023

В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах и уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:17

2023-09-30T14:17

2023-09-30T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

краматорск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах и уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах Киселевки, Шляхового Херсонской области и Краматорска в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах."Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

краматорск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф)