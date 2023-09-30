https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899626307.html
В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов
В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 30.09.2023
В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах и уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:17
2023-09-30T14:17
2023-09-30T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
краматорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768164_0:34:3104:1780_1920x0_80_0_0_5916ef557e19374437705f29cc464681.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах и уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах Киселевки, Шляхового Херсонской области и Краматорска в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах."Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов 124-й, 126-й бригад территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
херсонская область
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768164_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ac0f6b874930756c3edd0b8c807b3ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , краматорск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Краматорск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны заявили об уничтожении трех украинских складов боеприпасов
Минобороны: в Херсонской области и ДНР уничтожено три склада боеприпасов ВСУ