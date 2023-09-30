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Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899625886.html
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат - РИА Новости, 30.09.2023
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:13
2023-09-30T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам украинских войск в районе населенного пункта Никольское ДНР и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899624719.html
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донецкая народная республика, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат

Минобороны: ВС России уничтожили 120 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения "Эспаньола" ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении
Бойцы отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда специального назначения "Эспаньола" ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам украинских войск в районе населенного пункта Никольское ДНР и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области.
"Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства", - говорится в сводке министерства.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С артиллерийского подразделения ЦВО работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Киев потерял 430 военных на Донецком направлении
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияБезопасность
 
 
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