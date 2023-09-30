https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899625886.html
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат - РИА Новости, 30.09.2023
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат
Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:13
2023-09-30T14:13
2023-09-30T14:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам украинских войск в районе населенного пункта Никольское ДНР и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899624719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат
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