https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899625886.html

Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат

Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат - РИА Новости, 30.09.2023

Киев потерял на южнодонецком направлении более 120 солдат

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:13

2023-09-30T14:13

2023-09-30T14:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили более 120 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и польскую самоходку "Краб", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам украинских войск в районе населенного пункта Никольское ДНР и отразили две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899624719.html

донецкая народная республика

киев

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, киев, россия, безопасность